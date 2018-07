Internationale Fredener Musiktage Kammermusik für einen kleinen Ort

Moderation: Stefan Lang

Die Fredener Zehntscheune ist zentraler Ort für die Kammermusiktage. (Fredener Musiktage / James Chan-A-Sue)

Freden ist ein idyllischer Fleck zwischen Hannover und Göttingen. In den beiden Kirchen und der Zehntscheune trafen sich vor 28 Jahren das erste Mal Musiker. Aus diesem Sommer-Versuch erwuchs ein regelmäßiges Musikfest - jedes Jahr mit eigenem Motto.

Was zunächst als "Probieren wir mal!" startete, ist längst zu einem gestandenen Musikfest auf dem Land geworden und geht in diesem Jahr in die 28. Ausgabe. Freden hat damit ein eigenes Musikfest, bei dem sich internationale Künstler in dörflicher Frische treffen. Dadurch ist der kleine Ort bekannter geworden.

Die Bewohner sind mit dem Musikfest stark zusammengewachsen: Viele packen an, es sind Musiktage in und für die Menschen in Freden. "Musique de luxe" ist in diesem Jahr das Leitmotiv und das Festival bietet verstärkt Musik aus Luxemburg, ältere und neuere Musik, samt Uraufführungen. Wir strahlen an diesem Abend zwei Konzerte aus.

Streicherklang eröffnete die Musiktage

Das Eröffnungskonzert bot ein Programm für Streicherbesetzung und Vibraphon. Eröffnet wurde es mit einer außergewöhnlichen Bearbeitung eines Werkes von Arnold Schönberg, das sich zutiefst romantisch gibt und noch vor Schönbergs musikalischer Revolution, der Entwicklung seiner 12-Ton-Musik, entstand. Luxemburg ist vertreten durch die Komponistin Lou Koster und den vielseitig tätigen Künstler Pascal Schumacher, dessen Auftragswerk für die Internationalen Fredener Musiktage an diesem Abend uraufgeführt wurde. Die Besetzung verlangt neben einem Streichquintett auch ein Vibraphon, das Pascal Schumacher selber spielte.

Komponist und Musiker: Pascal Schumacher (Pascal Schumacher / Philippe l'Espri)

Am Folgeabend waren gleich drei Luxemburger Komponisten im Konzert vertreten: Laurent Menager, Ivan Boumans und Walter Civitareale. Der Intendant der Festtage, Urz Köster, der in Freden aufgewachsen und nun Bratscher im Orchestre Philharmonique du Luxembourg ist, lädt gern Kollegen zu seinem Festival ein. In diesem Jahr erneut aus den Blechbläserreihen, das Luxembourg Philharmonic Brass Quintet.

Die Spanne ihres Programms umfasst die Zeit vom Barock über Claude Debussy – dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt – bis zum Jazz: Spielfreude auf höchstem Niveau.

Leon Ni (Posaune), Leo Halsdorf (Horn), Adam Rixer (Trompete), Csaba Szalay (Tuba) und Simon van Hoecke (Trompete) sind häufig Gast in Freden als das Luxembourg Philharmonic Brass Quintet. (Luxembourg Philharmonic Brass Quintet)

Aufzeichnung des Konzertes vom 21. Juli 2018 in der Zehntscheune, Freden

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht op. 4, in der Fassung für Klaviertrio von Eduard Steuermann

Lou Koster

"Pour un sourire" für Streichquintett

"Soir d’été" für Streichquintett

Pascal Schumacher

The Freden Suite für Vibraphon und Streichquintett (Auftragswerk – Uraufführung)

Pascal Schumacher, Vibraphon

camerata freden:

Adrian Adlam, Violine

Hwa-Won Rimmer, Violine

Laura Hovestadt, Viola

Benjamin Kruithof, Violoncello

Ilka Emmert, Kontrabass

Thomas Hell, Klavier

Es folgt:

Aufzeichnung des Konzertes vom 22. Juli 2018 in der Zehntscheune, Freden

Jean-Joseph Mouret

Rondeau

Giles Farnaby

"Fancies, Toyes and Dreams"

Johann Sebastian Bach

Praeludium BWV 880

Laurent Ménager

"Sur la Montagne" op. 35 (arr. Simon Van Hoecke)

Thorvald Hansen

Kvintet

Claude Debussy

La fille aux cheveux de lin

Ivan Boumans

Metal Overture

Walter Civitareale

"Réminiscences de Moscou"

Fats Waller

"Ain't Misbehaving"

Paul Nagle

"Jive for Five"

Luxembourg Philharmonic Brass Quintet:

Adam Rixer, Trompete

Simon Van Hoecke, Trompete

Leo Halsdorf, Horn

Leon Ni, Posaune

Csaba Szalay, Tuba