Kulturnachrichten

Dienstag, 3. Juli 2018

Interimsintendant der Semperoper verabschiedet Wolfgang Rothe hatte 2012 kommissarisch die Leitung übernommen Das sächsische Kunstministerium hat Wolfgang Rothe als kommissarischen Intendanten der Semperoper Dresden verabschiedet. Er hatte nach dem Tod von Amtsinhaberin Ulrike Hessler im Sommer 2012 die Leitung der Sächsischen Staatsoper übernommen und übergibt sie nun an den Schweizer Peter Theiler, der vom Staatstheater Nürnberg kommt. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange sagte, Rothe habe ohne Vorbereitung in schwierigen Zeiten das Ruder übernommen und die Staatsoper in ein ruhiges Fahrwasser geleitet.

"Dresdner Mars"-Skulptur wird doch nicht versteigert BAYER AG verkauft nun direkt an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Nach Protesten aus der Kunstwelt und einem Appell von Kulturstaatsministerin Monika Grütters an die "gesamtgesellschaftliche Verantwortung", verzichtet BAYER darauf, die "Dresdner Mars"-Skulptur zu versteigern. Das Leverkusener Unternehmen verkauft die Figur des Bildhauers Giovanni da Bologna jetzt direkt an die Staatlichen Sammlungen in Dresden. Grütters zeigte sich erleichtert: das kurzfristige finanzielle Engagement von vielen Seiten sei für einen solchen Erwerb ein klares Bekenntnis zur Kultur.Die 40 Zentimeter große Bronzefigur kam 1587 als persönliches Geschenk des Künstlers an Kurfürst Christian I. nach Dresden. Seit 1983 gehörte sie zur Kunstsammlung von BAYER. Die Dresdener Kunstsammlungen hatten sich wiederholt bemüht, den Mars als Dauerleihgabe zu bekommen.BAYER hatte ursprünglich geplant am Mittwoch die wertvolle Figur bei Sotheby’s zu versteigern.

Neue Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein Rund 75 Frauen werfen dem ehemaligen Filmproduzenten Fehlverhalten vor Der Ex-Filmmogul Harvey Weinstein muss sich wegen Vorwürfen einer weiteren kriminellen sexuellen Handlung vor Gericht verantworten. Der Fall, der sich um den 10. Juli 2006 ereignet haben soll und bei dem Weinstein "erzwungener Oralsex" vorgeworfen wird, soll in einer Anhörung am 9. Juli verhandelt werden, wie ein New Yorker Bezirksstaatsanwalt mitteilte. Der neue Fall würde den bisherigen Anklagepunkten, die sich auf die Jahre 2004 und 2013 beziehen, hinzugefügt. Die Opfer, die sich an die Öffentlichkeit gewendet haben, hätten "außerordentlichen Mut" bewiesen, hieß es in der Mitteilung. "Wenn du eine Überlebende des rücksichtslosen Missbrauchs bist, der Herrn Weinstein vorgeworfen wird, ist immer noch Zeit zur Durchsetzung von Gerechtigkeit", erklärte der Staatsanwalt. Mehr als 75 Frauen werfen Weinstein Fehlverhalten vor. Darunter sind mehrere Schauspielerinnen und Models. Weinstein streitet alle Anschuldigungen ab. Seine Anwälte stellen die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen infrage.

Welterbe für Mexiko, Frankreich, China und Südafrika UNESCO-Kommission nimmt Bergformationen und Kakteenwälder auf Die UNESCO hat vier weitere Regionen in die Liste des Welterbes aufgenommen: das Tehuacán-Cuicatlán-Tal in Mexiko, die Vulkankette der Chaîne des Puys in Frankreich, der Berg Fanjingshan in China und die Barberton Makhonjwa-Berge in Südafrika. Die neue Welterbestätte in Mexiko habe "die dichtesten Wälder von Säulenkakteen der Erde" und "ein außergewöhnliches Wassermanagementsystem" auf dessen Grundlage erste landwirtschaftliche Siedlungen entstehen konnten. Die Vulkankette der Chaîne des Puysin in Frankreich zeuge von der Entstehung der Alpen und sei ein außergewöhnliches Beispiel des kontinentalen Grabenbruchs. Der Berg Fanjingshan in China erhalte seinen Platz auf der Liste, weil dort u.a. viele gefährdete Pflanzen- und Tierarten, wie etwa der chinesischen Riesensalamander, beheimatet seien. Und in den Südafrikanischen Barberton Makhonjwa-Bergen fänden sich besonders gut erhaltene Spuren von Meteoriteneinschlägen", begründete die UNESCO ihre Entscheidung. Das UNESCO-Welterbekomitee entscheidet jährlich über die Aufnahme neuer Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste. Mit dem Naumburger Dom und der Wikingerstätte Haithabu hat auch Deutschland seit Sonntag zwei neue Welterbestätten. Das diesjährige Komitee tagt noch bis Mittwoch in Bahrein.