Kulturnachrichten

Samstag, 14. Juli 2018

Intendantin des Tanztheaters Wuppertal gefeuert Konflikt zwischen Adolphe Binder und Geschäftsführung eskaliert Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch muss sich eine neue künstlerische Chefin suchen. Der Beirat des Tanztheaters beschloss am Freitag, sich von Adolphe Binder zu trennen, wie es in einer Erklärung des Gremiums hieß. Die Entscheidung sei "leider notwendig geworden, um die Handlungsfähigkeit dieser einzigartigen kulturellen Einrichtung wiederherzustellen", schrieb der Beirat. Konkrete Angaben zu den Gründen der Trennung machte das Gremium jedoch nicht. In den vergangenen Tagen war ein Konflikt zwischen der Geschäftsführung und Binder bekannt geworden. Einer der Vorwürfe an Binder lautete, dass es noch keinen Spielplan für die nächste Saison gegeben habe. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hatte im Interview mit Deutschlandfunk Kultur aber berichtet, der Spielplan habe vorgelegen, sei jedoch nicht abgenommen worden. Eigentlich hätte der Vertrag der 49-jährigen Binder bis zum Sommer 2022 gegolten.

Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot Österreichische Kinderbuchautorin wurde bereits in Wien beigesetzt Die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies bestätigte am Freitag der Residenz-Verlag in Wien. Zuerst hatte der ORF darüber berichtet. Mit Figuren wie „Die feuerrote Friederike“ und „Gretchen Sackmeier“ hat Nöstlinger internationale Klassiker geschaffen. Die 1936 geborene Tochter eines Uhrmachers und einer Kindergärtnerin wollte ursprünglich zur bildenden Kunst. Weil sie sich - nach dem Studium der Gebrauchsgrafik an der Akademie für angewandte Kunst in Wien - als Hausfrau und Mutter zweier Töchter langweilte, zeichnete und schrieb sie „Die feuerrote Friederike“ (1970). Vor allem der Text war aber so erfolgreich, dass sie sich fortan dem Schreiben widmete. Als eine der ersten deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen reflektierte sie in dem autobiografischen Roman „Maikäfer, flieg“ (1973) und dem Nachfolger „Zwei Wochen im Mai“ (1981) Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit.

Petition gegen den Kunstbegriff der AfD Grünen-Politiker hat bereits 100 Erstunterzeichner gesammelt Politiker und Künstler haben eine Petition für Kunstfreiheit initiiert. Sie heißt „Brüsseler Erklärung" und ist auf der Kampagnenplattform Change.org einzusehen. Sie richtet sich gegen den Kunstbegriff der AfD. Die Partei hatte gefordert, Kunst und Kultur künftig nur noch dann unterstützen, wenn sie sich "Volk und Nation" verschreibe. Der Initiator der Petition ist der Bundestagsabgeordnete Erhard Grundl, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Die „Brüsseler Erklärung" haben bereits mehr als 100 Erstunterzeichner unterschrieben, darunter Schauspieler Hape Kerkeling, der Schriftsteller Wladimir Kaminer und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.

Findungskommission sucht neuen Documenta-Leiter Kommission hat bis Anfang 2019 Zeit, neuen Documenta-Leiter zu finden Die Suche nach einem neuen künstlerischen Leiter für die nächste documenta beginnt. Die Findungskommission für die 15. Ausgabe der weltweit bedeutendsten Schau für moderne Kunst stehe, teilte die Documenta mit. Dazu wurden nun acht Kunstschaffende aus aller Welt benannt. Sie sollen bis Anfang 2019 die neue künstlerische Leitung aussuchen, die traditionell zu jeder Ausstellung neu bestimmt wird. Die Documenta 15 findet im Jahr 2022 in Kassel statt. Der Findungskommission werden unter anderem der Belgier Philippe Pirotte, Rektor der Frankfurter Städelschule, die Südafrikanerin Gabi Ngcobo, Kuratorin der Berlin Biennale 2018, und Ute Meta Bauer, Gründungsdirektorin des Centre for Contemporary Art in Singapur, angehören. Vorgeschlagen wurden die Mitglieder der Findungskommission von Sabine Schormann, die am 1. November Generaldirektorin der Documenta wird. Die vergangene documenta fand 2017 in Kassel und Athen statt. Sie endete mit einem Defizit, das nach vorläufigen Angaben bei 5,4 Millionen Euro liegt. Daraufhin hatte die Documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff ihr Amt aufgegeben.