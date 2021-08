Kulturnachrichten

Samstag, 7. August 2021

Intendant des Friedrichstadt-Palasts gegen Impfpflicht Der Berliner Friedrichstadt-Palast öffnet heute Abend nach fast anderthalb Jahren wieder seine Türen. Das Haus wurde vom TÜV geprüft und als Corona-sicher befunden. Am Sitzplatz dürfen die Zuschauer ihre Masken abnehmen, da dort genügend Abstand gehalten wird. Das Publikum muss geimpft, genesen oder aber getestet sein. Von einer Impfpflicht für das Publikum, wie sie etwas der Intendant des Landestheaters Tübingen, Thorsten Weckherlin, erwägt hat, hält der Intendant des Friedrichstadtpalastes, Berndt Schmidt nichts. Zu diesem Zeitpunkt sei eine solche Diskussion zu früh und würde einen nicht angemessenen Druck ausüben. Mit der "Drei-G-Regel" - Geimpfte, Genesene und Getestete - sei man gut aufgestellt und er hoffe, dass das und die kostenfreien Tests beibehalten bleiben.

Vatikanische Museen nur mit "Green Pass" zu besuchen Für den Besuch der weltberühmten Vatikanischen Museen wird seit dem Wochenende ein Anti-Covid-Nachweis benötigt. Ohne Vorlage des sogenannten Grünen Passes (Green Pass) ist ein Zutritt nicht mehr gestattet, berichtet das Portal "Vatican News". Wer vor Inkrafttreten der neuen Einlassregelung Tickets gebucht habe, könne sich die Kosten zurückerstatten lassen. Der Vatikan folgt damit weitgehend den Corona-Schutzregeln, die seit Freitag in ganz Italien gelten. Diese sehen für alle Personen ab zwölf Jahren eine Impfung, einen Genesenen-Nachweis oder einen aktuellen negativen Covid-19-Test für den Zugang zu öffentlichen Innenräumen - etwa Restaurants und Museen - vor. Auch bei zahlreichen Veranstaltungen im Freien, Konzerten oder Sportereignissen, muss der Green Pass vorgezeigt werden. Touristen, die in Deutschland geimpft wurden, können bei den Kontrollen ihr digitales EU-Impfzertifikat verwenden.

Flut-beschädigte Denkmäler nicht vorschnell abreißen Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) appelliert, vom Hochwasser beschädigte historische Gebäude nicht voreilig aufzugeben und abzureißen. Die Denkmäler in den überfluteten Regionen prägten die Ortschaften und seien als Ausflugs- und Reiseziele auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, teilte die Stiftung in Bonn mit. Mit einem Nothilfeprogramm unterstütze die Stiftung Eigentümer beim Erhalt der Denkmäler und informiere über Sachverständige, Berater und Handwerker. Die Reparaturfähigkeit sei eines der herausragendsten Merkmale historischer Gebäude, so die Stiftung. Ratschläge zu Abbrüchen von Denkmälern beruhten oft auf fehlender Erfahrung mit Fachwerkbauten, Unkenntnis oder Verkaufsinteressen.

US-House-DJ und Produzent Paul Johnson ist tot Der US-amerikanische House-DJ und Produzent Paul Johnson ist tot. Das bestätigte die Agentin des Musikers. Demnach starb Johnson bereits am vergangenen Mittwoch in seiner Heimatstadt Chicago an den Folgen einer Corona-Infektion. Er wurde 50 Jahre alt. Johnson war seit den 1990-er Jahren als DJ und Musikproduzent tätig. Er galt als eine der Größen des Elektro-Genres House, sein Stil prägte Generationen von Musikern. Mit "Get Get Down" landete er 1999 einen internationalen Hit.

Alfred Biolek am Abend in Köln beigesetzt In Köln ist am Abend die Urne mit der Asche des langjährigen Fernsehmoderators Alfred Biolek beigesetzt worden. Bei der Zeremonie nach der offiziellen Schließungszeit des Melaten-Friedhofs waren nur enge Freunde und Familienmitglieder anwesend. Die Urne wurde auf der Grabstelle des Photokina-Mitbegründers Leo Fritz Gruber in den Boden versenkt. Mit der Familie war Biolek befreundet. Auf dem mehr als 200 Jahre alten Friedhof Melaten ruhen Berühmtheiten wie der Maler Sigmar Polke, der Volksschauspieler Willy Millowitsch und der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle. "Bio" war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben.