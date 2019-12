Eine Erkundung japanischer Gesellschafts- und Familienstrukturen (unsplash / Ryoji Iwata)

In den 1980er Jahren ist in Japan die erste Agentur für Leihfamilien entstanden. Im Angebot: Buchbare Eltern, Kinder oder Lebenspartner. Der gesellschaftliche Druck und die wachsende Einsamkeit der Menschen sorgen für ein immer vielfältigeres Angebot. Wie entwickeln sich "gespielte" Beziehungen, wenn sie regelmäßig gepflegt werden? Und was erzählt das über unsere "echten" Beziehungen? Eine Erkundung japanischer Gesellschafts- und Familienstrukturen und der Qualität menschlicher Beziehungen, nicht nur in Japan.

Agenturgründer und Schauspieler Yuichi Ishii kurz vor seinem Auftrag, als Fan einer Band zuzujubeln. (Foto: Jean-Claude Kuner )

Herr Oto in einer Karaokebar mit einer gemieteten Freundin der Agentur Client Partners. (Foto: Jean-Claude Kuner)

Der „Nichtstuer“ wird von Menschen gebucht, die sich durch seine passive Gegenwart beruhigt fühlen. (Foto: Jean-Claude Kuner)

Ursendung

Fake Family – Menschenverleih in Japan

Von Jean-Claude Kuner

Regie: der Autor

Mit: Christoph Gawenda, Katharina Matz, Corinna Kirchhoff, Eva Meckbach, Christian Schmidt, Ole Lagerpusch

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/WDR 2019

Länge: 54'29