Kulturnachrichten

Dienstag, 28. September 2021

Instagram legt Kinder-Version auf Eis Instagram setzt nach kritischen Medienartikeln die Entwicklung einer Version für Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren aus. Man glaube zwar weiterhin, dass es richtig wäre, für sie eine spezielle Variante des Foto-Dienstes anzubieten, schrieb Instagram-Chef Mosseri in einem Blogeintrag am Montag. Zunächst solle es aber ausführlichere Konsultationen mit Experten, Eltern und Politikern geben. In den vergangenen Wochen war die Instagram-Mutter Facebook nach einer Serie von Enthüllungsartikeln im "Wall Street Journal" verstärkt unter Druck geraten: Interne Facebook-Unterlagen würden zeigen, dass das Online-Netzwerk selbst festgestellt habe, dass sich die Instagram-Nutzung negativ auf die psychische Gesundheit von Teenagern ausgewirkt habe. Facebook bestreitet die Darstellung.

Gericht in New York spricht R. Kelly schuldig Ein Geschworenen-Gericht in New York hat den R&B-Star R. Kelly in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 54-Jährigen insgesamt 13 Straftaten vor, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger und die Herstellung von Kinderpornografie. In einem ersten Prozess 2010 war der Sänger freigesprochen worden. Der neue Prozess kam zustande, nachdem der US-Sender "Lifetime" 2019 eine sechsstündige Dokumentation über Kelly ausgestrahlt hatte. Darin treten mehrere Zeugen auf, die die Vorwürfe bestätigen, unter anderem auch seine Ex-Frau. Kelly und sein Management hatten die Taten immer bestritten. Weltweite Berühmtheit erlangte der aus Chicago stammende Sänger 1996 mit dem Titel "I believe I can fly". Die Zeitschrift "Billboard" kürte ihn 2010 zum erfolgreichsten R&B-Interpreten der vergangenen 25 Jahre. Nun droht Kelly eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslang.

Ramones-Gitarre für 900.000 Dollar versteigert Ein unbekannter Sammler in den USA hat bei einer Versteigerung in Boston mehr als 900.000 Dollar für eine Gitarre von Johnny Ramone bezahlt. Ramone hatte die Gitarre bei den Aufnahmen zu allen 15 Alben seiner Band Ramones und bei fast 2.000 Live-Auftritten der Rockband gespielt - von November 1977 bis zu seinem Rückzug aus dem Musikgeschäft im August 1996. Im Jahr 2004 ist Johnny Ramone gestorben.

Der DDR-Bürgerrechtler Reinhard Schult ist tot Der Mitgründer des "Neuen Forums" und frühere DDR-Bürgerrechtler Reinhard Schult ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte die Robert-Havemann-Gesellschaft. Der Bundesverdienstkreuzträger hatte eine klassische Dissidenten-Biografie. Nach einem abgebrochenen Theologiestudium arbeitete er als Maurer und Heizer, war Bausoldat und in verschiedenen oppositionellen Gruppen aktiv. In den 80er Jahren baute er von Ost-Berlin aus den illegalen Piratensender Schwarzer Kanal mit auf, der systemkritische Texte über die DDR sendete. Außerdem organisierte er 1987 den "Kirchentag von Unten" mit.