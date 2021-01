Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Januar 2021

Insel Procida wird Italiens Kulturhauptstadt 2022 Italiens Kulturhauptstadt für 2022 ist die Insel Procida im Golf von Neapel. Das teilte das Kultur- und Tourismusministerium in Rom mit. Anders als Capri und Ischia hat Tourismus für Procida keine größere Bedeutung. Bekannt ist aber die Karfreitagsprozession auf der Insel, die nur vier Quadratkilometer groß ist. Die Hauptstadt mit dem gleichen Namen wie die Insel hat 10.400 Einwohner. Mit dem Titel "Italiens Kulturhauptstadt" verbunden sind eine Million Euro Staatszuschüsse für Strukturmaßnahmen.

Londoner Museum erwirbt Trump-Protestballon Der riesige Luftballon in der Gestalt Donald Trumps kommt ins Museum. Das Museum of London erklärte, es habe das meterhohe Ungetüm, das den US-Präsidenten als schreiendes Baby mit Windeln und Handy zeigt, für seine Sammlung erworben. Es war bei Protesten gegen Trumps London-Besuch im Juli 2018 vor dem Parlament gezeigt worden. Später gab es weltweit Kopien des Londoner Originals. Der originale Trump-Ballon soll zusammen mit Fundstücken anderer Demonstrationsbewegungen gezeigt werden. "Durch die Übernahme des Baby-Luftschiffs können wir die Gefühlswelle zeigen, die damals die Stadt überschwemmte und einen besonderen Augenblick des Widerstands festhalten", sagte Direktorin Sharon Ament, deren Museum die Geschichte der britischen Hauptstadt dokumentiert. Entworfen hatten den Ballon mehrere Freunde, als sie im Pub beratschlagten, wie man gegen die Politik des US-Präsidenten protestieren könnte.

Geraubtes Gemälde in Neapel wieder aufgetaucht Das in Neapel geraubte Gemälde eines "Salvator Mundi" aus der Schule Leonardo da Vincis ist wieder aufgetaucht. Wie die Zeitung "Il Mattino" berichtet, fanden Beamte einer Spezialeinheit das Bild bereits am vergangenen Samstag in der Abstellkammer einer Wohnung in Neapel. Der Besitzer der Wohnung, ein 36-jähriger Neapolitaner, wurde unweit des Hauses aufgespürt und wegen Hehlerei festgenommen. Das Bild ist Teil einer Sammlung, die im Museum DOMA in der Basilika San Domenico Maggiore in Neapel aufbewahrt wird, aus der es vor einiger Zeit gestohlen wurde. Das Motiv des Bildes ähnelt stark jenem Gemälde eines "Salvator Mundi", der 2017 für 450 Millionen Euro bei Christie's in London versteigert worden war. Von diesem Gemälde, bei dem nicht ganz sicher ist, ob es tatsächlich von Leonardo stammt, existieren ungefähr 20 Kopien von Schülern und Anhängern des Meisters. Eine davon ist die jetzt in Neapel wieder aufgetauchte.

Zuckmayer-Medaille für Lyrikerin Nora Gomringer Die Dichterin Nora Gomringer ist mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt worden. Die Auszeichnung würdigt ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Ministerpräsidentin Dreyer verlieh die Medaille in einer online übertragenen Feierstunde im Staatstheater Mainz. Lyrik sei das Florettfechten der Sprachkunst, und Gomringer beherrsche das Florett meisterlich, sagte Dreyer in ihrer Rede. Die im Saarland geborene Gomringer leitet das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und arbeitet in unterschiedlichen literarischen Gattungen. Neben dem Schreiben von Büchern engagiert sie sich in der Poetry-Slam-Szene und in Aufführungen mit einer engen Verbindung von Text und Musik.

Der französische Schauspieler Jean-Pierre Bacri ist tot Der französische Schauspieler und Drehbuchautor Jean-Pierre Bacri ist tot. Er starb im Alter von 69 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Agentin mitteilte. Bacri zählte zu den bekanntesten Komödianten Frankreichs. Bekannt wurde er vor allem in der Rolle des nörgelnden, aber zutiefst menschlichen Antihelden. In einer seiner letzten Filmkomödien "Das Leben ist ein Fest" von 2017 spielte er einen überforderten Hochzeitsplaner auf einem französischen Schloss. Mehrfach wurde Bacri für seine Arbeit mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet.

Kritik an Nachrufen auf Phil Spector Die Schriftstellerin Berit Glanz hat die Berichterstattung über den Tod des Musik-Produzenten Phil Spector kritisiert. Im Deutschlandfunk Kultur prangerte sie an, dass die Tatsache, dass Spector ein verurteilter Mörder einer Frau war, in den Nachrufen nur in Nebensätzen auftauche. Femizid sei ein strukturelles gesellschaftliches Problem, das auf diese Weise verharmlost werde. Oft würden die Taten entschuldigt mit dem "kreativen Genie" oder als "Ausnahmetat", so Glanz. "All diese Ausnahmen, die, wenn man man sie zusammensieht, sieht, dass es ein Sytem ist, die verstellen den Blick darauf, was Misogynie oder Frauenhass bedeutet. Dass nämlich permanent Frauen sterben durch die Hand ihrer Männer." Der Musikproduzent war 2009 wegen Totschlags zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sechs Jahre zuvor die Schauspielerin Lana Clarkson erschossen, nachdem sie ihn abgewiesen hatte.

Restaurant "AM" bekommt dritten Michelin-Stern Der Gastronomieführer Guide Michelin hat mitten in der Corona-Krise ein neues Spitzenrestaurant im Stammland Frankreich mit einem dritten Stern ausgezeichnet. "AM" von Alexandre Mazzia bekam die Bestnote der Feinschmeckerbibel, wie deren Chef Gwendal Poullennec in Paris mitteilte. Die Vorstellung der Ausgabe für 2021 fand wegen der Corona-Beschränkungen ohne Publikum auf dem Pariser Eiffelturm statt und wurde über soziale Netzwerke übertragen. Die Zahl der Edellokale mit drei Sternen in Frankreich und Monaco erhöht sich auf nunmehr 30. Herabstufungen blieben in der gastronomischen Topliga aus.