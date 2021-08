Insekten-Makrofotografie Schönheit und Raffinesse von Wespen und Co

Thorben Danke im Gespräch mit Eckhard Roelcke

Farben, die man mit bloßem Auge nicht sieht: eine Wespe in einer Makroaufnahme. (sagaoptics / Thorben Danke)

Der Fotograf Thorben Danke hat sich auf Makroaufnahmen einheimischer Insektenarten spezialisiert. Damit möchte er zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Nun sind seine Fotos beim Festival Save The Future in Berlin zu sehen.

Mit dem Klimawandel und dem Artensterben sieht sich die Menschheit vor globale und selbst verschuldete Herausforderungen gestellt. Das aus der Balance geratene Verhältnis von Mensch und Natur beleuchtet das Festival Save The Future in Berlin, an dem Künstler und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft mitgewirkt haben.

Präparation und spezielle Fototechniken

Auch Bilder des Fotografen Thorben Danke sind bei dem Festival zu sehen. Er hat sich auf Makroaufnahmen heimischer Insekten spezialisiert. Der Großteil der von ihm abgebildeten Tiere stamme aus der Biodiversitätsforschung, sagt Danke. Insekten würden dabei zur Bestimmung der Biomasse in Fallen gelockt. Wenn die Wissenschaftler mit ihrer Arbeit fertig seien, bekomme er Zugang zu den Proben.

"Die Kunst liegt darin, das Insekt so zu präparieren, dass der Eindruck entsteht, dass es noch lebt. Da gibt es spezielle Tricks und Präparationstechniken, wo ich dann stundenlang präpariere, bis der Bildaufbau mal so steht, wie er dann nachher wirken soll."

Dann fotografiert er das Objekt in Schichten im Abstand von hundertstel Millimetern und setzt diese Schichten mithilfe einer Software am Computer zusammen. Er habe sich aus purer Faszination über die Schönheit und Ästhetik der Tiere auf die heimische Insektenwelt spezialisiert, sagt Danke.

Technische Raffinesse der Natur

"Da sind zum einen die Farben, die wir mit bloßem Auge überhaupt nicht wahrnehmen, weil sich die ab einem gewissen Maßstab vermischen. Beim Sandlaufkäfer beispielsweise sehen wir ein relativ langweiliges Braun auf den Deckflügeln. Wenn man da aber näher rangeht, dann schimmert er in allen Regenbogenfarben."

Außerdem sei er fasziniert von der technischen Raffinesse der Natur, "wie die Insekten sich fortpflanzen, wie sie ihre Nahrung beschaffen, wie sie über den Winter kommen".

Mit seinen Bildern will er dazu beitragen, diese Vielfalt zu erhalten und "den Insekten ein Gesicht zu geben". Die Krefelder Studie aus dem Jahr 2017 habe aufgedeckt, "dass wir durch das Insektensterben einen massiven Verlust an Biomasse haben". Die Biodiversität sei für uns aber wichtig und eine Überlebensgrundlage, sagt Thorben Danke.

Das Festival Save The Future findet bis zum 12. August 2021 an verschiedenen Orten in Berlin statt.