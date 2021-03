Insekten essen Made in Mayo Freistil, 54 min Von Michael Arntz In vielen Teilen der Welt gehören Insekten zum Speiseplan. Rund zwei Milliarden Menschen verzehren ganz selbstverständlich Ameisen, Maden und Grashüpfer. Die Krabbler werden gegrillt, gekocht oder sogar roh gegessen.

Wie schmeckt eine Suppe mit Mehlwürmern? (imago / Köhn)

Gesund sind sie auch, weil sie reich an Proteinen und zugleich fettarm sind. So könnten sie, als Alternative zum Fleisch, helfen, die Eiweißversorgung der Zukunft zu sichern. Im Westen allerdings löst schon der Gedanke an Würmer und Maden Ekel aus, vom genussvollen Verzehr ganz zu schweigen.

Aber es gibt Pioniere. Eine Schweizer Supermarktkette bietet Burger und Bällchen aus Mehlwürmern an. Und auch in Deutschland preisen mutige Gastronomen Insekten als Delikatesse an – gezüchtet ohne Einsatz von Hormonen, Pestiziden und Antibiotika. Besser essen mit Insekten: Schmaus oder Graus?

Made in Mayo

Insekten essen

Von Michael Arntz



Regie: Fabian von Freier

Es sprachen: Philipp Schepmann, Tatjana Clasing, Aischa-Lina Löbbert

und Jonas Baeck

Ton und Technik: Ernst Hartmann und Jens Müller

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2018