Ein Paar denkt über einen dunklen Teil seiner Vergangenheit nach (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Hörstücke aus der freien Szene. Heute eröffnen skurrile Stimmwesen neue Welten – und ein Paar denkt über einen dunklen Teil seiner Vergangenheit nach.

Jetzt ist Winter

Von Sebastian Hocke

Habitat Imaginario

Von Ute Wassermann

And then the sea came back

Von Anja Kanngießer und Polly Stanton

Kurzstrecke 79

Feature, Hörspiel, Klangkunst

Zusammenstellung: Barbara Gerland, Ingo Kottkamp, Marcus Gammel

Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54'30

Außerdem:

Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.