Innovativ, zeitgemäß, radiophon Kurzstrecke 78

Zusammenstellung: Barbara Gerland, Ingo Kottkamp, Marcus Gammel

Ein Stück in der Kurzstrecke bringt Ordnung zum Klingen. (unsplash.com / Jeff Frenette)

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir hören, wie Ordnung klingt und wie Störung, lauschen Improvisationen und Gesprächen darüber und verstehen eine erfundene Sprache.

Gibberish Whispers

Von Mara May



Alles in Ordnung

Von Teresa Moest, Conny Walter



Language Beyond

Von Carl Ludwig Hübsch

Ursendung

Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2018



Länge: 54'30



Außerdem:

