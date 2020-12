Kulturnachrichten

Dienstag, 15. Dezember 2020

Initiative will Kultur im Grundgesetz verankern Mit einer Petition wollen zahlreiche Kulturschaffende die Kultur als "kollektives gesellschaftliches Interesse" im Grundgesetz verankert sehen. Die kulturelle Qualität einer Gesellschaft sei ihr wirklicher Reichtum, heißt es in einem offenen Brief. Die Unterzeichner fordern, den Schutz von Kunst und Kultur sowie das Recht auf unbeschränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kulturellen Leben und an kultureller Bildung im Grundgesetz zu verankern. Zu den Unterstützern gehören unter anderem Filmemacher Wim Wenders, Trompeter Till Brönner und Theaterintendantin Shermin Langhoff.

Gesuchter nach Einbruch ins Grüne Gewölbe gefasst Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einen der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst. Der 21-Jährige sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Zwillinge sollen zusammen mit den drei bereits verhafteten Komplizen am 25. November 2019 in den historischen Teil des Dresdner Schatzkammermuseums Grünes Gewölbe eingebrochen sein und dort wertvollen Juwelen-Schmuck gestohlen haben.

Unesco fordert Priorisierung von Lehrern bei Impfung Die UN-Kulturorganisation Unesco hat die Regierungen weltweit dazu aufgefordert, Lehrern einen vorrangigen Zugang zu Corona-Impfstoffen zu ermöglichen. Generaldirektorin Azoulay sagte in einer Videobotschaft, Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal müssten als eine vorrangige Gruppe betrachtet werden. Sie hob die Leistungen der Lehrer seit Beginn der Corona-Pandemie hervor. Als Schulen und andere Bildungseinrichtungen schließen mussten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, seien "Lehrer und Hilfspersonal an der Front geblieben." Da Bildungseinrichtungen "unersetzlich" seien, müssten Lehrer zu den ersten gehören, die geimpft würden.