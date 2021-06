Kulturnachrichten

Sonntag, 20. Juni 2021

Ingeborg-Bachmann-Preis für Nava Ebrahimi Der mit 25 000 Euro dotierte Bachmannpreis für deutschsprachige Literatur geht an die im Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Autorin Nava Ebrahimi. Sie sei eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, hieß es von Seiten der Jury. Der komplizierte und schwierige Text "Der Cousin" über die Fluchtgeschichte eines schwulen Tänzers behandle auch eine der aktuellen Kernfragen, nämlich wie viel Show es brauche, damit Botschaften überhaupt noch wahrgenommen würden. Den mit 12 500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis erhält Dana Vowinckel für ihren Text "Gewässer im Ziplock". Der Prosatext erzählt aus zwei entgegensetzten Perspektiven von einer jüdischen Familie zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Die weiteren Preise gingen an Necati Öziri (Kelag-Preis und BKS-Bank-Publikumspreis) und Timon Karl Kaleyta (3sat-Preis).

Verschollener Kandinsky für über eine Million versteigert Mehr als 70 Jahre lang war es verschollen, jetzt ist das Kunstwerk "Gebogene Spitzen" des russischen Malers Wassily Kandinsky bei einer Auktion in München versteigert worden. Für 1 250 000 Euro ging es an einen Sammler aus dem Raum Berlin, teilte das Münchner Kunst-Auktionshaus Ketterer mit. Experten hatten die Arbeit Kandinskys zunächst auf 300 000 Euro geschätzt. Das Aquarell stammt nach Angaben des Auktionshauses aus dem Nachlass einer rheinländischen Privatsammlung und gehört mit seinen strengen geometrischen Kompositionen zu den gefragtesten Papierarbeiten des Künstlers. Bereits zu Lebzeiten Kandinskys (1866-1944) soll es ausgestellt gewesen sein. Später soll Kandinsky das Werk einem Kunsthändler gegeben haben, der es nach aktuellem Kenntnisstand der Experten 1949 verkaufte. Anschließend verlor sich die Spur des Kunstwerks, wie es weiter hieß.

Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird eröffnet Nach jahrelanger Vorarbeit wird das Dokumentationszentrum Flucht,

Vertreibung, Versöhnung am Montag im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterstrich im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) das Ziel, im Geiste der Versöhnung an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und danach zu erinnern. Für Besucher öffnet die Ausstellung zum Thema Zwangsmigrationen im 20. und 21. Jahrhundert am Mittwoch. Das neue Zentrum wende sich vor allem an junge Menschen, insbesondere an Schulklassen: "Ich erhoffe mir vom Dokumentationszentrum deshalb einen wichtigen Beitrag zu Verständigung, Versöhnung und Partnerschaft in Europa." Grütters betonte, Flucht und Vertreibung sei nicht nur ein zentrales Thema des 20. Jahrhunderts gewesen, sondern auch der Gegenwart. Gewalt, Heimatverlust, Neuorientierung, Fremdsein und Integration seien Erfahrungen, die Flüchtlinge und Vertriebene früher wie heute betreffen und sie zum Teil über Generationen prägten.

Deutscher Sprachpreis 2021 für Ralph Dutli Der Schriftsteller Ralph Dutli erhält den Deutschen Sprachpreis 2021 der Henning-Kaufmann-Stiftung. Damit werde der Romanautor, Lyriker, Essayist, Übersetzer und Virtuose des mündlichen Vortrags für seine Verdienste um die deutsche Sprache gewürdigt, teilte die Henning-Kaufmann-Stiftung mit Sitz in Dortmund zur Begründung mit. Dutli gilt als einer der renommiertesten Übersetzer aus dem Französischen, Okzitanischen und Russischen ins Deutsche. Dutlis Sprachkraft und Sprachkunst zeigten sich auch in seinen eigenen literarischen Werken. Darüber hinaus verdiene Dutlis Rezitationskunst "alle Bewunderung", hieß es weiter. Seine Lesungen faszinierten durch die Präzision der Sprache und Klarheit des Vortrags. Die Preisverleihung ist für den 24. September in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) geplant. Der Deutsche Sprachpreis ist mit 5000 Euro dotiert.

Tribeca-Filmfestival in New York beendet Mit einer großen Veranstaltung in der Radio City Music Hall ist in New York das Tribeca-Filmfestival zu Ende gegangen. Es hatte im letzten Jahr corona-bedingt nur online stattgefunden. Zum 20. Geburtstag stand das von Schauspieler Robert de Niro mitbegründete Festival auch als Symbol für die kulturelle Wiederöffnung der Stadt. Bei der Schlussveranstaltung feierte die Dokumentation "Untitled" des US-Schauspielers Dave Chappelle über Comedy in Zeiten von Corona und soziale Unruhen in den USA ihre Weltpremiere. Zuschauer in der ausverkauften Radio City Music Hall mussten komplett gegen Corona geimpft sein.

Preise beim Bundesfestival Film verliehen Beim 34. Bundesfestival Film sind am Samstag in Wuppertal die Preisträger bekannt gegeben worden. Insgesamt wurden 29 Preise an junge und ältere Hobbyfilmemacher vergeben, wie das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum mitteilte. Die Filme aus der Endrunde des in diesem Jahr nur online veranstalteten Wettbewerbs sind bis zum 26. Juni im Internet zu sehen. Die Auszeichnungen in den verschiedenen Kategorien und Altersgruppen sind mit insgesamt 21.000 Euro dotiert. Die Teilnehmer der Wettbewerbe Jugendfilmpreis und Generationenfilmpreis waren zwischen vier und 95 Jahre alt. Der Publikumspreis ging an die Produktion "Ein Ozean". Darin schildert ein erwachsener Mann erlittenen Missbrauch. "Eine absolut bemerkenswerte dokumentarische Leistung", kommentierte die Jury das 20-minütige Werk einer Gruppe von 22 bis 25 Jahre alten Filmemachern aus Berlin und Potsdam.

Sotheby's verschiebt Literatur-Auktion Das Auktionshaus Sotheby's hat eine Auktion von britischer Originalliteratur verschoben, damit Institutionen wie die British Library Zeit haben, 15 Millionen Pfund aufzubringen. Das soll verhindern, dass die Werke an einen Privatsammler gehen, wie die BBC meldet. Zur Versteigerung stehen unter anderem rare handgeschriebene Gedichte von Emily Brontë, Werke des schottischen Dichters Robert Burns und Erstausgaben von Jane Austen. Die Sammlung war kürzlich nach mehr als 100 Jahren aufgetaucht. Die Institutionen, darunter auch die Brontë Society und das Jane Austen's House, zeigten sich dankbar für den Aufschub der Versteigerung und versuchen nun mit öffentlichen Geldern und Spendenaufrufen die nötige Summe zusammenzubekommen.

Führungskräfte von Hongkonger Zeitung vor Gericht Der Chefredakteur der Hongkonger Zeitung "Apple Daily" und der Geschäftsführer der Muttergesellschaft Next Digital sind erstmals vor Gericht erschienen. Ihnen wird vorgeworfen, in Absprache mit dem Ausland die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Gegen drei weitere mit ihnen am Donnerstag verhaftete Führungskräfte der Zeitung gab es noch keine Anklage. Sie wurden gegen Kaution freigelassen. Die Polizei begründet ihr Vorgehen mit mehr als 30 Artikeln, in denen zu internationalen Sanktionen gegen Hongkong und China aufgerufen worden sei. Viele betrachten dies als Angriff auf die Pressefreiheit - erstmals unter dem Deckmantel des umstrittenen Sicherheitsgesetzes. "Apple Daily" gilt als lautstarker Verteidiger von Bürgerrechten in Hongkong, das bei der Übergabe von Großbritannien an China größere Freiheiten zugestanden bekommen hat als die übrigen Teile der Volksrepublik. Zeitungsgründer Jimmy Lay sitzt derzeit eine 20-monatige Gefängnisstrafe ab. Er wurde wegen seiner Rolle bei ungenehmigten Versammlungen verurteilt.