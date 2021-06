Informationen zu Benin-Bronzen nun online

Mittwoch, 16. Juni 2021

Im Internet sind ab sofort Informationen über die sogenannten Benin-Bronzen in deutschen Museen abrufbar. Sie stehen auf der Website der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Zum Start des Angebots sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, damit werde für größtmögliche Transparenz gesorgt. Außerdem bekräftige Deutschland seine Bereitschaft, im Dialog mit der nigerianischen Seite Rückgaben von Benin-Bronzen zu ermöglichen. Auf der Internetseite finden sich derzeit mehr als 1.100 Objekte. Ihre Herkunft sollen die Museen bis Ende des Jahres umfassend dokumentieren und öffentlich zugänglich machen. Die ersten Bronzen sollen im kommenden Jahr nach Afrika zurückkehren.

Der Komponist Georges Aperghis erhält den mit 250 000 Euro dotierten Ernst von Siemens Musikpreis 2021. Die Ernst von Siemens Musikstiftung würdigte den 75-Jährigen als eine der richtungsweisenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik. Sein Lebenswerk stehe quer zu allen Strömungen und widersetze sich schneller Einordnung, begründeten die Preisstifter am Dienstag in München. Sein Musiktheater zeichne sich durch große Offenheit aus und entstehe häufig im Dialog mit anderen Kunstformen wie Schauspiel, Tanz oder bildender Kunst.

Die Regensburger Domspatzen wollen 2022 ihr Gymnasium für Mädchen öffnen. Außerdem erhalte die Regensburger Dommusik dann einen Mädchenchor. Der Status der Domspatzen als Domchor und reiner Knabenchor bleibe davon unberührt, teilten die Domspatzen mit. Der Beschluss des Stiftungsrats sei einstimmig erfolgt. Domkapitel und Bischof unterstützten das Vorhaben. Seit anderthalb Jahren hat das Gymnasium in Christine Lohse bereits eine weibliche Leitung. Mit dem Schritt soll auch die 1000-jährige Tradition des Knabenchors selbst gefestigt werden. Immer öfter seien zuletzt gute Sänger nicht ans Gymnasium der Domspatzen gegangen, weil sie lieber auf eine gemischte Schule gingen, heißt es in der Mitteilung. Der Besuch des Gymnasiums sei aber Voraussetzung, um in den Chören mitsingen zu dürfen.