Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Oktober 2021

Indischer Minister: Autohupen sollen wie Musik klingen Indiens Verkehrsminister plant ein Gesetz, das vorsieht, dass die Hupen aller Fahrzeuge wie indische Musikinstrumente klingen. Das sagte Nitin Gadkari örtlichen Medien. Als Beispiele nannte er die Klänge von Flöte, Geige, Tabla oder Mundharmonika. Der Verkehrslärm wäre dann "angenehmer". Auch die "irritierenden" Sirenen von Krankenwagen und Polizeifahrzeugen könnten bald durch beruhigende Melodien ersetzt werden, kündigte er an. In Indien befinden sich einige der lautesten Städte der Welt.

Studie: Zu viele weiße Männer im Fernsehen Das deutsche Fernsehen wird diverser. Zu dem Schluss kommt die Studie "Sichtbarkeit und Vielfalt" der Universität Rostock. Im Vergleich zur ersten Studie vor vier Jahren sind mehr Frauen auf den Bildschirmen zu sehen. Die Zahl der Reporterinnen und Reporter ist fast gleich, dasselbe gilt für die Moderation von Nachrichtensendungen. Deutlich mehr Männer gibt es der Untersuchung zufolge bei der Moderation von Quiz- und Satireshows. Außerdem sind Menschen mit Behinderung, solche die nicht heterosexuell sind oder einen Migrationshintergrund haben, unterrepräsentiert. Bei neueren Produktionen gehe die Entwicklung aber hin zu einer realistischeren Darstellung der Bevölkerung. Für die Untersuchung wurden repräsentative Stichproben zu mehr als 25.000 Protagonisten und Hauptakteurinnen im TV erhoben.

Hessischer Filmpreis: Ehrenpreis für Schlöndorff Der Regisseur Volker Schlöndorff wird beim diesjährigen Hessischen Film- und Kinopreis mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Die Bedeutung des gebürtigen Wiesbadeners für den deutschen Film sei unschätzbar, erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier. 1980 bekam Schlöndorff einen Auslandsoscar für die Verfilmung "Die Blechtrommel". Der mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis geht an den Regisseur Aliaksei Paluyan. Sein aktueller Dokumentarfilm "Courage" zeigt die Proteste in seinem Heimatland Belarus gegen den Diktator Lukaschenko. Die Verleihung findet am 22. Oktober im Offenbacher Capitol statt und wird live im Internet übertragen.

Verfassungsschutz: Kubitschek-Institut ist rechtsextrem Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat das im Bundesland ansässige Institut für Staatspolitik, das IfS, des Verlegers Götz Kubitschek als rechtsextreme Gruppierung eingestuft. Das geht aus einem Bericht für das Jahr 2020 hervor, den das Landesinnenministerium in Magdeburg veröffentlicht hat. Das in Schnellroda im Saalekreis ansässige Institut sei "ein führender Akteur" der sogenannten Neuen Rechten und geprägt von "rassistischen und biologistischen Sichtweisen", heißt es. Das IfS richte sich damit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Durch diese Einstufung darf Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz das Institut mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen. Die Einrichtung des Verlegers Kubitschek gilt als Denkfabrik der neuen Rechten und betreibt rechte Bildungsarbeit.

Münchner Unis erhielten die meisten Fördermittel Erstmals stehen zwei Hochschulen aus Bayern an der Spitze des Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Laut dem Förderranking belegen die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und die Technische Universität München (TUM) die ersten beiden Ränge. Auf dem dritten Platz befindet sich die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg; auf Platz vier die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Der DFG-Förderatlas wird von der Deutschen Forschungsgesellschaft alle drei Jahre erstellt. Er stellt Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland bereit, die das Forschungsprofil von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, aber auch von Standorten und Regionen verdeutlichen.

Nobelpreis für deutschen Physiker Klaus Hasselmann Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, Syukuro Manabe (USA) und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Sie hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert. Der mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotierte Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Physik.

Buchpreis "Familienroman 2021" für Dmitrij Kapitelman Dmitrij Kapitelman erhält den mit 12.000 Euro dotierten Buchpreis "Familienroman 2021" der Stiftung Ravensburger Verlag. In seinem autobiografisch grundierten Roman "Eine Formalie in Kiew" erzähle Kapitelman, wie ihn seine Bemühungen, nach 25 Jahren die deutsche Staatbürgerschaft zu erlangen, zurück in die ukrainische Hauptstadt führen, teilte der Hanser Verlag mit. Die Jury urteilte, dass das Buch einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur bringe; es überzeuge durch sprachliche Souveränität, ausgefeilten Sprachwitz und treffende Situationskomik. Zugleich erfahre der Leser viel über eine spezifische Migrantenkultur.

"The Wave" gewinnt Musical-Theater-Preis 2021 Das Musical "The Wave" vom Landestheater Linz in Österreich war der Abräumer hat den Deutschen Musical-Theater-Preis 2021 gleich in mehreren Kategorien gewonnen. "The Wave" wurde als Bestes Musical, sowie in den Kategorien Beste Komposition und Bestes Buch (Or Matias), Beste Regie (Christoph Drewitz) und Bester Darsteller in einer Hauptrolle (Lukas Sandmann) ausgezeichnet, teilte die Deutsche Musical Akademie mit. Auch die Produktionen "Goethe!" (Bad Hersfelder Festspiele), "Himmel und Kölle!" (apiro entertainment) gewannen Preise. Die Auszeichnungen in insgesamt 14 Kategorien für herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen waren im Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn vergeben worden.

UN: Afrikas Filmindustrie könnte Entwicklung schaffen Die Filmindustrie in Afrikas Entwicklungsländern könnte mehr als 20 Millionen Jobs schaffen. Das erklärte die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) anlässlich der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts.

Bislang bleibe das Potenzial des Sektors "größtenteils ungenutzt", heißt es. Derzeit beschäftigt die Filmindustrie fünf Millionen Menschen auf dem Kontinent und erwirtschaft etwa 4,3 Milliarden Euro von Afrikas Bruttoinlandsprodukt. Durch gezielte Investitionen könnten beide Zahlen vervierfacht werden, so die Unesco. Die UN-Organisation kritisierte in diesem Zusammenhang die in vielen Ländern eingeschränkte Meinungsfreiheit, fehlende Staatliche Förderungen, fehlende Ausbildungsmöglichkeiten und langsame Internetverbindungen.

Neuer Bond bricht in Großbritannien und Irland Rekorde In den ersten drei Tagen nach seinem Kinostart hat der neue James Bond-Film in Großbritannien und Irland bereits Rekorde gebrochen. "No Time To Die" spülte innerhalb von drei Tagen 25 Millionen Pfund, umgerechnet gut 29 Mio. Euro, in die Kinokassen, wie der Sender Sky News berichtete. Damit übertraf er dem Bericht zufolge seine Vorgänger "Skyfall" und "Spectre" und legte das stärkste Eröffnungswochenende in der jahrzehntelangen Bond-Geschichte hin. International soll der Film Universal Pictures zufolge bereits einen Umsatz von 89 Millionen Pfund (gut 104 Mio. Euro) erzielt haben, obwohl er in China und den USA bislang noch nicht angelaufen ist.

Chadwick Boseman-Stipendium für Filmstudenten Ein Jahr nach dem Tod von "Black Panther"-Star Chadwick Boseman ist in seinem Namen ein Millionen-Stipendium für Filmstudenten eingerichtet worden. Wie die Howard-Universität in Washington D.C. mitteilte, wird die Einrichtung zusammen mit dem Streamingdienst Netflix 5,4 Millionen Dollar bereitstellen, um Studiengebühren für ausgewählte Stipendiaten zu begleichen. Boseman war im August 2020 mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht. Der Star hatte an der Universität Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht.

Frankreich: 216.000 Missbrauchsopfer der Kirche In der katholischen Kirche in Frankreich hat es laut einer Untersuchung seit 1950 geschätzt 216.000 minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter gegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie einer unabhängigen Kommission, die die französische Bischöfe in Auftrag gegeben hatten. Demnach wurden bis zu 3.200 potenzielle Täter ermittelt. Der Kommissionsvorsitzende Sauve sprach von "systemischer Vertuschung" durch Kirchenobere. Das kirchliche Prinzip des Gehorsams hätten die Sexualverbrechen massiv begünstigt. Nicht hinnehmbar, so Sauve, sei die Tabuisierung von außerehelicher Sexualität, und der offenkundigen sexuellen Verbrechen im Geheimen. Er legte mit dem Abschlussbericht auch Empfehlungen zur Missbrauchsprävention vor, darunter bessere Kontrollmechanismen und absolute Transparenz bei Missbrauchsvorwürfen. Dem Untersuchungsgremium gehören Juristen, Mediziner, Historiker und Theologen an.