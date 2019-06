Kulturnachrichten

Dienstag, 11. Juni 2019

Indischer Dramatiker Girish Karnad gestorben Der indische Dramatiker, Schauspieler, Regisseur und Aktivist Girish Karnad ist mit 81 Jahren gestorben. Bekannt wurde Karnad als Autor von gesellschaftskritischen Theaterstücken. Viele seiner Stücke wurden ins Englische übersetzt. Er galt auch als furchtloser Aktivist, der sich gegen religiösen Fundamentalismus und für Meinungsfreiheit aussprach. Karnad erhielt viele Auszeichnungen, darunter den Jnanpith Award, den wichtigsten Literaturpreis Indiens.

Russischer Journalist Golunow unter Hausarrest Der russische Investigativ-Journalist Iwan Golunow ist wegen angeblichen Drogenhandels unter Hausarrest gestellt worden. Ein Haftrichter in Moskau ordnete zunächst zwei Monate Arrest an. Seinem Anwalt zufolge wird ihm versuchter Handel mit einer "großen Menge" an Drogen vorgeworfen. Golunow bestreitet die Anschuldigungen. Er war bereits am Donnerstag festgenommen und am Samstag in ein Krankenhaus verlegt worden. Der Internetzeitung Medusa sagte Golunow, er sei von der Polizei gefoltert worden. Sein Anwalt Pawel Tschikow gab bekannt, dass Ärzte bei seinem Mandanten gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung festgestellt hätten. Golunows Unterstützer vermuten ein politisches Motiv hinter dem Vorgehen der Behörden. Der 36-Jährige hatte zuletzt über Korruption unter hochrangigen Verwaltungsbeamten in Moskau recherchiert. Der Leiter der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, Ojub Titijew, soll derweil unter Auflagen freikommen. Titijew war im März ebenfalls mit dem Vorwurf des Drogenbesitzes zu vier Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Menschenrechtsorganisationen hatten den Vorwurf des Drogenbesitzes zurückgewiesen und die Verurteilung Titijews als "Ungerechtigkeit" verurteilt. Laut Memorial geriet Titijew ins Visier der Behörden, weil er Hinweisen auf tschetschenische Geheimgefängnisse nachging.

Jorge Jácome erhält Hamburger Kurzfilmpreis Der portugiesische Regisseur Jorge Jácome hat den Hamburger Kurzfilmpreis gewonnen. Jácomes Film "Past Perfect" nehme die Zuschauer auf eine hypnotische Reise durch ihre eigenen, persönlichen Vorstellungen mit, so die Begründung der Jury: "Past Perfect" schaue "auf besondere Weise zurück in die Zeit und führt uns so zu einer geteilten Erfahrung der Einsamkeit im Jetzt". Im Vorjahr hatte Jácome bereits für seinen Kurzfilm "Flores" die Auszeichnung erhalten. Das Hamburger Kurzfilm Festival gilt als einer der wichtigsten Anlaufpunkte für die deutsche und internationale Kurzfilmszene.

Rapper Bushwick Bill gestorben Der US-Rapper Bushwick Bill ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AP sagte, ist das frühere Mitglied der "Geto Boys" in einem Krankenhaus im US-Staat Colorado im Beisein seiner Familie gestorben. Sein Manager Pete Marrero sagte, bei dem Rapper sei Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem späten Stadium diagnostiziert worden. Die "Geto Boys" waren ein Trio aus Houston, das aus Bushwick Bill, Scarface und Willie D bestand. Die Band wurde Ende der 1980er Jahre gegründet. Bekanntere Lieder sind "Mind Playing Tricks On Me" und "Six Feet Deep".