Kulturnachrichten

Samstag, 9. November 2019

In San Francisco entsteht ein Mural von Greta Thunberg Ein argentinischer Maler fertigt in San Francisco ein Riesenporträt von Umweltaktivistin Greta Thunberg an. In der kommenden Woche solle das Wandbild an einem Gebäude am Union Square im Zentrum der US-Metropole fertig werden, berichtete das Online-Portal SFGate. Gemalt wird es von Andres Iglesias, der mit dem Pseudonym "Cobre" arbeitet. Iglesias sagte, er widme seine gesamte Zeit der Fertigstellung des Wandbilds. Er hoffe, dass es Menschen helfen werde, zu erkennen, dass "wir uns um die Welt kümmern müssen".

"Systemsprenger" für Europäischen Filmpreis nominiert Das deutsche Drama "Systemsprenger" ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Das gaben die Ausrichter auf dem Filmfestival im spanischen Sevilla bekannt. Die minderjährige Hauptdarstellerin von "Systemsprenger", Helena Zengel, ist darüber hinaus als beste europäische Schauspielerin nominiert. Als bester europäischer Schauspieler hat unter anderen Alexander Scheer ("Gundermann") eine Nominierung erhalten. Er geht u.a. ins Rennen gegen Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit") und Jean Dujardin ("An Officer and a Spy"). Für die beste Regie nominiert sind laut der Mitteilung Pedro Almodóvar für "Leid und Herrlichkeit", Marco Bellocchio für "The Traitor", Yorgos Lanthimos für "The Favourite", Roman Polanski für "An Officer and a Spy" sowie Céline Sciamma für "Porträt einer jungen Frau in Flammen". Die Gala ist am 7. Dezember in Berlin geplant. Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt in Europa verliehen. Er gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche.

Beatles-Fotograf Robert Freeman gestorben Der berühmte Beatles-Fotograf Robert Freeman ist im Alter von 82 Jahren gestorben. "Er war einer unserer Lieblingsfotografen während der Beatles-Jahre, der einige unserer legendärsten Albumcover realisiert hat", würdigte Ex-Beatle Paul McCartney den Verstorbenen auf seiner Internetseite. Auch das ehemalige Bandmitglied Ringo Starr sprach sein Mitgefühl aus: "Gott segne Robert Freeman, Frieden und Liebe für seine ganze Familie", schrieb er in einem Tweet. Die britische Band teilte den Tod des Fotografen im Internet mit, machte jedoch keine Angaben zur Todesursache. Freeman, der am 5. Dezember 1936 geboren wurde, fotografierte unter anderem das Cover des zweiten Albums "With the Beatles" (1963), auf dem die vier Bandmitglieder auf einem Schwarz-Weiß-Foto mit zur Hälfte belichteten Gesichtern zu sehen sind. Neben "With the Beatles" schoss Freeman auch die Fotos für die Cover der Alben "Beatles for Sale" (1964), "Help" (1965) und "Rubber Soul" (1965).

Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin Die Spitzen der Bundesrepublik haben gemeinsam mit den Präsidenten mehrerer ehemaliger Ostblock-Staaten bei einer zentralen Gedenkfeier in Berlin an den Fall der Mauer vor 30 Jahren erinnert. An der Feier nahmen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) auch die Staatspräsidenten der Slowakei, Polens, Tschechiens und Ungarns sowie Zeitzeugen und Schüler teil. Steinmeier dankte den Bürgern der vier Staaten für ihren maßgeblichen Beitrag zur Wiedervereinigung. Er sprach von "Mitgestaltern der deutschen Geschichte".

Synagogenneubau in Hamburg? Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher setzt sich für einen möglichen Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Synagoge in der Hansestadt ein. Das wäre "ein starkes Zeichen für das jüdische Leben in Hamburg", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". Zunächst solle es eine Machbarkeitsstudie zur Gestaltung der Synagoge und ihrer Nutzung als künftiges jüdisches Zentrum geben. Dafür stellte Tschentscher auch finanzielle Unterstützung in Aussicht: "Wir sprechen derzeit darüber, wie die weitere Förderung der jüdischen Gemeinde gestaltet wird, dabei geht es auch um den Neubau einer Synagoge."

American Cinematique Award für Charlize Theron Die Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron ist mit dem prestigeträchtigen American Cinematique Award ausgezeichnet worden. Die 44-jährige Oscar-Gewinnerin werde für ihre "furchtlose" Karriere geehrt, in der sie sich bereits lange vor der "Me-Too"-Bewegung gegen sexuelle Belästigung stark gemacht habe, hieß es bei der Preisverleihung in Beverly Hills. Theron wurde im Jahr 2004 für ihre Rolle als Serienmörderin im Film "Monster" mit dem Oscar ausgezeichnet.

Deutscher Theaterpreis "Der Faust 2019" wird vergeben Der 85 Jahre alte Regisseur und Schauspieler Roberto Ciulli erhält am Abend in Kassel für sein Lebenswerk den Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2019". Der vielfach geehrte Ciulli, der 1980 das Theater an der Ruhr in Mülheim gegründet hatte, steht als Preisträger bereits fest. Die undotierte Auszeichnung wird für herausragende künstlerische Leistungen vergeben. Nominiert sind weitere 24 Künstler in acht Kategorien. Außerdem wird ein Perspektivpreis verliehen. Er geht an das Tanz-Netzwerk "Explore Dance", eine Initiative dreier Gruppen aus Hamburg, Potsdam und München. Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" wird seit 2006 vergeben - vom Deutschen Bühnenverein in Köln, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste im südhessischen Bensheim.

Hindu-Tempel statt zerstörter Moschee in Nordindien Die indische Justiz hat grünes Licht für den Bau eines umstrittenen Hindu-Tempels am Standort einer zerstörten Moschee in Nordindien gegeben. Das Urteil soll einen jahrzehntelangen Konflikt zwischen Muslimen und Hindus beenden. Die Richter urteilten zudem, dass ein separates Stück Land an muslimische Gruppen übergeben werden soll, um dort eine neue Moschee zu bauen. Die Regierung hatte vor der Verkündung des Urteils landesweit die Sicherheitsvorkehrungen aufgestockt, weil befürchtet wurde, dass das Urteil Unruhen auslösen könnte.