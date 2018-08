Kulturnachrichten

Sonntag, 19. August 2018

In Mekka beginnt der Hadsch Zwei Millionen Menschen pilgern nach Mekka Mehr als zwei Millionen Muslime aus aller Welt haben im saudi-arabischen Mekka die jährliche Pilgerfahrt Haddsch begonnen. Als eine der fünf Säulen des Islam ist die Pilgerreise nach Mekka für körperlich gesunde und finanzkräftige Muslime eine religiöse Pflicht. Die begleitenden Rituale sollen die Seele reinigen und Gleichheit und Solidarität aller Muslime in ihrer Unterwerfung unter Gott ausdrücken. Zehntausende Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das religiöse Großereignis endet am Freitag kommender Woche. Zuvor feiern Muslime in aller Welt das dreitägige Opferfest Eid al-Adha, das höchste islamische Glaubensfest. Die Behörden in Saudi-Arabien haben zugesichert, dass auch Pilger aus den verfeindeten Ländern Katar und Iran an der Pilgerfahrt teilnehmen dürfen.

Ausweichquartier für Pergamonmuseum eröffnet im November 80 antike Kunstwerke werden zu sehen sein Trotz der Sanierung des Pergamonmuseums ist der weltberühmte Pergamonaltar von November an zumindest teilweise wieder für Besucher zu sehen. Wie die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, eröffnet dann das Ausweichquartier direkt gegenüber der Museumsinsel. In dem temporären Gebäude sollen rund 80 Kunstwerke aus der antiken Metropole Pergamon zu sehen sein, darunter vor allem der originale Telephos-Fries des Altars. Eine 3D-Visualisierung soll einen Gesamteindruck der riesigen Anlage vermitteln. In einem Rundturm zeigt der Künstler Yadegar Asisi zudem ein riesiges, nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitetes Panorama der Stadt. Die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums ist nach erheblichen Verzögerungen frühestens für 2023 geplant.

Zentralrat der Juden kritisiert deutsche Schulbücher Schuster: "Schüler-Besuche in KZ-Gedenkstätten sollten Pflicht werden" Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Darstellung des Judentums in deutschen Schulbüchern scharf kritisiert: Es gebe dort zuweilen Bilder, die eher an das judenfeindliche Propagandablatt "Stürmer" aus der Nazi-Zeit erinnerten als an eine sachliche Darstellung, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Viele Lehrbücher stellten das Judentum nur sehr rudimentär dar und beschränkten sich auf die Zeit zwischen 1933 und 1945. Schuster sprach sich auch dafür aus, einen Besuch einer KZ-Gedenkstätte für jeden Schüler zur Pflicht zu machen. Der Zentralratspräsident forderte zudem, dass Lehrkräfte an Schulen mit einer hohen Zahl von Schülern aus Migrantenfamilien besonders für den Umgang mit Antisemitismus geschult werden. Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) und Thüringer Bildungsminister, Helmut Holter, sprach sich gegen verpflichtende Besuche von Schülern in Gedenkstätten aus. Zwang sei aus seiner Sicht das falsche pädagogische Mittel, sagte der Linken-Politiker der dpa.

Ruhrtriennale-Intendantin verteidigt Einladung der Band Carp: "Die Kunst ist doch die Hauptsache" Die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, hat die Einladung der umstrittenen Band "Young Fathers" verteidigt. Es sei ein Fehler gewesen, die schottische Band wieder auszuladen, sagte sie am Samstag in Bochum bei einer Podiumsdiskussion über die Freiheit der Kunst. Sie wolle Künstler auch dann als Mitwirkende gewinnen können, wenn diese eine Kampagne unterstützen, die sie selbst verwerflich finde: "Kunst sei dazu da, so etwas auszuhalten", so Carp weiter. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie dann: "Die Kunst ist doch die Hauptsache. Politik empfinde ich als Nebensache". Hintergrund der Diskussion war die Kontroverse um den ursprünglich geplanten Auftritt der Band bei der Ruhrtriennale. Die Band hatte sich nicht von der umstrittenen israelkritischen Bewegung BDS distanziert und die erneute Einladung abgelehnt. NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen verwies auf Positionen innerhalb des BDS, die dem israelischen Staat das Existenzrecht absprechen würden: "Das dürfen wir nicht tolerieren". Der Vorsitzende der Freunde und Förderer Ruhrtriennale, Michael Vesper, erklärte, Kunst könne Brücken bauen, Boykott sei das falsche Instrument. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert moderierte die Diskussion und sagte, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsanspruch und politisch-historischer Verantwortung müsse immer wieder neu diskutiert werden.

"Kleiner Prinz" ins Klingonische übersetzt Der Kinderbuch-Klassiker soll jetzt auch für "Außerirdische" lesbar sein Star-Trek-Sprachexperte Lieven Litaer hat die weltberühmte Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry jetzt ins "Klingonische" übersetzt. Die Kunstsprache umfasst mittlerweile rund 4000 Wörter, für den "Kleinen Prinzen" wurden etwa 100 neue Begriffe erschaffen, sagte Litaer, etwa für Schaf oder Rose.

Enwezor: Abschied vom Haus der Kunst "Beleidigung" Ehemaliger Chef des Hauses der Kunst beschwert sich im "Spiegel" Der ehemalige Chef des Hauses der Kunst Okwui Enwezor nennt seinen Abschied von dem Münchner Museum eine "Beleidigung". "Ich bin geradezu perplex. Die Leistungen und Erfolge von sieben Jahren werden unter den Teppich gekehrt", sagte der 54-Jährige dem "Spiegel". Überhaupt werde ein "Bild des Scheiterns" konstruiert, er selbst werde "kulturell abgewertet". Es werde auf "erschreckende Weise überbetont", dass er die deutsche Sprache nicht beherrsche, sagte der gebürtige Nigerianer dem Magazin. Womöglich habe seine Ausstellungspolitik nicht mehr ins politische Klima gepasst. Er sei bestürzt darüber, welche Entwicklung dieses Land nehme. Enwezor hatte sein Amt als künstlerischer Leiter Anfang Juni aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Das Haus der Kunst hatte da turbulente Zeiten hinter sich. Im Sommer 2017 wurden massive Geldprobleme bekannt. Auch die Nähe von Angestellten zu Scientology und Fälle sexueller Belästigung sorgten für Schlagzeilen. Der Aufsichtsrat reagierte mit Kündigungen und stellte Enwezor im Herbst einen kaufmännischen Geschäftsführer an die Seite.