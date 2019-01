Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Januar 2019

In Frankreich eröffnet das erste Museum zum Sufismus Spirituelle Strömung des Islam soll bekannter werden In Chatou westlich von Paris eröffnet das erste Museum Frankreichs zum Sufismus. Ziel sei, der Öffentlichkeit mit historischen Präsentationen und Kunstwerken diese spirituelle Strömung des Islam näherzubringen, sagte die Koordinatorin des Projekts, Venus Borojeni, der Zeitung "La Croix. Auch unter den Muslimen gebe es wenig Kenntnisse über den Sufismus. Die Renovierung des Gebäudes dauerte drei Jahre und soll laut Medienberichten fünf Millionen Euro gekostet haben. Im ersten Halbjahr 2019 soll das Museum eröffnen. Finanziert wurde das Projekt von der Schule für islamischen Sufismus MTO Shahmaghsoudi; sie hat auch in Deutschland mehrere Zentren. Der Sufismus ist eine spirituelle Strömung im Islam, die auch als islamische Mystik bezeichnet wird. Der Begriff stammt vermutlich vom arabischen "suf" (Wolle), in Anspielung auf die einfachen Gewänder der Sufis. Oberstes Ziel ihrer Lehre ist das "Einssein mit Gott" (tauhid).

"Jewrovision" erstmals in Frankfurt 1.500 Teilnehmer beim Jüdischen Song Contest erwartet Der größte europäische Gesangs- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche - die "Jewrovision" - findet in diesem Jahr erstmals in Frankfurt am Main statt. Zu der nach dem Vorbild des Eurovision Song Contest organisierten Show am 2. Februar in der Frankfurter Festhalle werden 1.500 Teilnehmer erwartet, wie der Zentralrat der Juden in Berlin mitteilte. Die Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren covern bekannte Songs und zeigen vor einer Jury aus Profis der Showbranche eigene Choreographien. Jede Gruppe reicht zudem ein Video ein. In diesem Jahr gelte es, auf der Bühne das Motto "Chai" umzusetzen, das hebräische Wort für "Leben". Der Wettbewerb fand 2002 erstmals statt und wird seit 2013 jährlich vom Zentralrat organisiert. Im vergangenen Jahr fand die Jewrovision in Dresden statt.

Gericht weist Klage gegen Kathedralen-Umbau ab Es fehle die Klagebefugnis der klagenden Künstler Das Verwaltungsgericht Berlin hat eine Klage gegen die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den geplanten Umbau der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale abgewiesen. Zur Begründung verwies Richter Markus Rau in Berlin nach mehr als einstündiger mündlicher Verhandlung auf die fehlende Klagebefugnis der Kläger. Rau verwies unter anderem auf das Denkmalschutzgesetz, das die Interessen des Staates schütze, aber nicht das individuelle Interesse von Künstlern. Den Klägern stehe aber der Weg über eine Unterlassungsklage bei einem Zivilgericht wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen offen. Gegen die Pläne des Erzbistums und die Baugenehmigung durch den Bezirk Mitte hatten ein am Wiederaufbau der Kirche beteiligter Künstler sowie vier Rechtsnachfolger von beteiligten Künstlern geklagt. Die Kritik der Kläger richtet sich vor allem gegen die geplante Schließung der zentralen Bodenöffnung mit breiter Treppe in die Unterkirche. Der 1773 fertiggestellte Kuppelbau war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und ab 1952 wieder aufgebaut worden.

Barbie-Puppe bald als Film Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll Barbie verkörpern Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll die weltberühmte Barbie-Puppe in einem Spielfilm darstellen. Das teilten der Puppenhersteller Mattel und das Filmstudio Warner Bros. mit. Sie fühle sich sehr geehrt, dass ihr diese Rolle anvertraut worden sei: "Das Spielen mit Barbie fördert Selbstvertrauen, Neugierde und Kommunikation während der ganzen Reise eines Kindes zur Selbstfindung", ließ sich die 28-Jährige in einer Pressemitteilung zitieren. Über die Puppe, die 2019 ihren 60. Geburtstag feiert, ist bisher kein Realfilm für die große Leinwand gedreht worden, sie ist bislang ausschließlich in Animationsfilmen vorgekommen.

Deutscher Dirigent Cornelius Meister gibt Met-Debüt Meister debütiert mit "Don Giovanni" am New Yorker Opernhaus Der in Hannover geborene Dirigent Cornelius Meister gibt Ende Januar sein Debüt an der renommierten New Yorker Metropolitan Oper. Meister werde das Orchester der Oper bei zwölf Aufführungen von Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni" dirigieren, teilte das Aufführungshaus in New York mit. Die erste sei für den 30. Januar geplant, die letzte für den 18. April. Der 1980 in Hannover geborene Meister ist seit dem vergangenen Jahr Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart.

Vietnam wirft Facebook Rechtsbruch vor Social-Media Konzern bestreitet Verstoß gegen Cyber-Sicherheitsgesetz Vietnamesische staatliche Medien werfen Facebook vor, gegen das neue Cyber-Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. "Facebook hat auf die Anfrage, Fanpages zu entfernen, die zu Aktivitäten gegen den Staat auffordern, nicht reagiert", teilte die offizielle vietnamesische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Ministerium für Information und Kommunikation mit. Das Cyber-Sicherheitsgesetz war am 1. Januar in Kraft getreten. Internationale Technologiefirmen müssen seitdem Daten lokal speichern und vietnamesische Vertretungen eröffnen. Außerdem müssen anstößige Inhalte nach 24 Stunden entfernt werden. Die Regierungskritischen Fanpages waren offensichtlich als anstößig eingestuft worden.