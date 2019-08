In die offenen Augen der Chinesen (1/2) Shanghai fern von wo Hörspiel, 69 min Von Ursula Krechel In einem großen Panorama erzählt Ursula Krechel die vielfältigen Biografien der 18.000 deutschen „Shanghailänder“: Diplomaten und Handelsvertreter, aber vor allem jüdische Exilanten aus Nazideutschland, für die Shanghai zur Falle wurde, die beim ausbrechenden Krieg zuschnappte.

Reisepass des deutschen Juden Walter Otto Israel Loebinger, ausgestellt 1939 in Berlin (CPA Media/Pictures From History)

„Nach Shanghai." - „Was? So weit?" - „Weit, von wo?" - Dieser Dialog zwischen zwei Juden beim Aufbruch in die Emigration ist sprichwörtlich geworden. Die Handels- und Hafenmetropole des Fernen Ostens wurde im Opiumkrieg 1842 von den Briten erobert und dem ausländischen Handel geöffnet. Shanghai war der wichtigste Stützpunkt der Westmächte, wobei von einreisenden Europäern kein Visum verlangt wurde und ein Teil der Stadt - als Stadt in der Stadt - dem ausländischen Konsularkorps unterstellt wurde. Im fremden Blick eines in Shanghai alteingesessenen Inders und einer jungen chinesischen Fremdenführerin spiegelt sich die Geschichte der Stadt und ihrer "weißen Ausländer". Im Zentrum stehen dabei die vielfältigen Biografien der 18.000 deutschen "Shanghailänder": Diplomaten und Handelsvertreter, aber vor allem - denn sie waren die große Mehrheit - jüdische Exilanten aus Nazideutschland, für die Shanghai zur Falle wurde, die beim ausbrechenden Krieg zuschnappte.

Die Autorin Ursula Krechel (Gezett-Gerald Zoerner)

Shanghai fern von wo

In die offenen Augen der Chinesen (1/2)

Von Ursula Krechel

Regie: Hans Gerd Krogmann

Mit Manfred Steffen, Katharina Palm, Anthony Gibbs, Donata Höffer, Elisabeth Orth, Dieter Wien, Hille Darjes, Johanna Liebeneiner, Gerd Wameling



Produktion: SWR 1998

Länge: 69'16

(Teil 2 am 24.8.2019)