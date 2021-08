Kulturnachrichten

Samstag, 28. August 2021

In Dessau beginnt die Bauhaus-Festwoche In Dessau beginnt am Freitag das Bauhaus-Fest. Für die Veranstaltung wurde ein neues Format entwickelt: Statt an einem Wochenende im September findet das Fest nun früher und dafür länger statt - nämlich eine Woche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Verbindungsspiele", auf dem Programm stehen Performances, Tanz, Musik und Filme. Das Publikum soll sich unter Einhaltung der Corona-Regeln an verschiedenen Orten in der Stadt begegnen können, wie die Stiftung Bauhaus Dessau mitteilte. Das Bauhaus-Fest 2021 thematisiere Kunst als kulturelle und soziale Infrastruktur. 2020 hatte wegen der Pandemie nur eine abgespeckte Version des Bauhausfestes stattgefunden.

Großer Kulturpreis für Ulrich Greb Der Intendant des Moerser Schlosstheaters, Ulrich Greb, hat den mit 30.000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland erhalten. Greb stehe für hohe künstlerische Innovation ebenso wie für die Auseinandersetzung mit aufkommenden gesellschaftlichen Themen, sagte der Stiftungsvorsitzende Thomas Hendele bei der Preisverleihung in Moers. Auf kreative Weise erschließe er sich ungewöhnliche Spielstätten jenseits des Theaterraums, um von dort seine Themen zu erzählen und in die Gesellschaft zu wirken. Ulrich Greb, 1959 in Essen geboren, wurde durch Theaterprojekte in stillgelegten Industrieanlagen und an öffentlichen Orten bekannt. Seit der Spielzeit 2003/2004 ist er regieführender Intendant im Schlosstheater Moers. Bundesweit habe Greb sich zudem einen Namen mit partizipativen Arbeiten zu Themen, wie Armut, Demenz, Klimawandel oder Migration gemacht, hieß es. Der Große Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland wird seit 1989 an herausragende Künstlerpersönlichkeiten oder Einrichtungen vergeben, die das kulturelle Leben im Rheinland außergewöhnlich bereichern. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Fotokünstler Andreas Gursky, die Tänzerin Pina Bausch, die Fotografin Hilla Becher oder der Regisseur Wim Wenders.

Medienpreis für digitale Aufklärung erstmals verliehen In Berlin wird heute erstmals der "Medienpreis für digitale Aufklärung" verliehen. Er wird von der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" vergeben - unter dem Motto „Souveränität in der digitalen Welt braucht exzellenten Journalismus“. Insgesamt wurden sieben Beiträge ausgezeichnet, unter anderem aus dem SZ-Magazin, aus ZEIT Wissen, aus dem Bayerischen Rundfunk und aus Radio Hochstift. Den Sonderpreis für ein Kinder- und Jugendformat erhielt der Podcast „Wie kommt das Wissen ins Internet?“ der Sendung Kakadu aus dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.

Bayern verleiht Kunstförderpreise in der Sparte "Musik" Die Preisträger für den bayerischen Kunstförderpreis 2021 in der Sparte "Musik" stehen fest. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Jazzsängerin Alma Naidu, das Münchner Ensemble für zeitgenössische Musik "der/gelbe/klang", den Pianisten Amadeus Wiesensee und die Popsängerin Elisabeth Brüchner alias "lilly among clouds". Das gab Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag in München bekannt. Die Preisträgerinnen und Preisträger gehörten in ihren jeweiligen Genres zu den neuen Sternen am bayerischen Musikhimmel: "Sie glänzen mit ihrer stilistischen Vielfalt, ihrer Ausdrucksstärke, ihrer Experimentierfreude und ihrem überragenden Talent", sagte Sibler. Der Freistaat Bayern verleiht jährlich bis zu 16 Kunstförderpreise in den Sparten "Musik", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst" und "Literatur". Die Preise für Einzelkünstler sind mit je 6.000 Euro dotiert, für Ensembles mit 10.000 Euro.

Rachel Salamander erhält Düsseldorfer Heine-Preis Die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander erhält am Sonntag den Düsseldorfer Heine-Preis. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Freitag mit. Die Laudatio hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die ursprünglich für den 13. Dezember 2020, Heinrich Heines Geburtstag, geplante Preisverleihung war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Überreicht wird der mit 50.000 Euro dotierte Preis von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) im Düsseldorfer Schauspielhaus. Mit Salamander werde "eine engagierte und herausragende Persönlichkeit geehrt, die durch die Kraft der Literatur Menschen verschiedener Kulturen zusammenführt und ins Gespräch bringt", erklärte Keller vorab. Die Publizistin habe mit ihrem Schaffen maßgeblich dazu beigetragen, "jüdische Literatur in Deutschland wieder sichtbar zu machen". Salamander nannte den Dichter Heine (1797-1856) am Freitag "einen der Götter im Literaturhimmel". Geboren wurde sie 1949 in einem Camp für Überlebende des Holocausts in Deggendorf. Salamander studierte in München Germanistik, Philosophie und Romanistik. 1982 eröffnete sie in München eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum, mittlerweile gibt es Filialen in acht deutschen Städten. Seit 2015 ist Salamander Aufsichtsratsmitglied im Suhrkamp Verlag.

Konrad-Wolf-Preis für Regisseur Sissako Der Konrad-Wolf-Preis der Berliner Akademie der Künste geht in diesem Jahr an den Regisseur Abderrahmane Sissako. Die Akademie teilte am Freitag mit, es werde einer der wichtigsten Filmemacher aus Subsahara-Afrika geehrt. Die Filme Sissakos zeichneten sich dadurch aus, dass sie keine Grenzen akzeptierten. Sissako sei ein Pionier geblieben, der sich für jeden Film als Regisseur neu erfinde. Er wurde 1961 in Mauretanien geboren und wuchs in Mali auf. Sissako studierte Regie in Moskau und lebt sei Anfang der 1990er Jahre in Paris. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll am 5. Oktober in Berlin verliehen werden. Er ist nach dem Regisseur und langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, Konrad Wolf, benannt.

Theologe beklagt "religiöses Analphabetentum" Der evangelische Theologe Hans-Peter Großhans beklagt "religiöses Analphabetentum" in Europa. "Die Leute wissen häufig nicht einmal, was eigentlich die Mitglieder der eigenen Religion glauben und was der Sinn von Ritualen ist", sagte der Professor von der Universität Münster der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Das führe "potentiell zu Konflikten", weil Menschen kein Verständnis für die eigene sowie für andere Positionen hätten, so Großhans. Der Theologe ist Präsident der "European Academy of Religion", die ab Montag erstmals ihre viertägige Jahreskonferenz in Deutschland abhalten wird. Die Universität Münster erwartet rund 900 internationale Teilnehmende aus unterschiedlichen Fächern, die sich online und in Präsenz zum Thema "Religion und Wandel" austauschen wollen. Unter anderem geht es um die Bewahrung der Schöpfung, den politischen Islam und das Verhältnis von Religion und Emotion.

Grütters will Staatsziel Kultur im Grundgesetz Kulturstaatsministerin Monika Grütters fordert, ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz zu verankern. Sie sagte der "Berliner Zeitung", es müsse über einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Künste geredet werden: "Was sind uns die Künste wert - im materiellen wie im ideellen Sinn? Wie wollen die Künstlerinnen und Künstler von uns wahrgenommen werden?" Diese Fragen stellte Grütters in den Raum. Ein Staatsziel Kultur schärfe das Bewusstsein für die Bedeutung der Kultur für das Gemeinwesen, betonte die Ministerin. "Außerdem müssen wir uns über die Künstlersozialkasse hinaus Gedanken über die soziale Absicherung der Kreativen machen", fügte sie hinzu.