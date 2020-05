Kulturnachrichten

Samstag, 16. Mai 2020

In Brandenburg ist kein einheitliches Sicherheitskonzept für Museen geplant Brandenburgs Kulturministerium sieht keinen Anlass für ein landesweit einheitliches Sicherheitskonzept für kulturelle Einrichtungen. Die Individualität der Sammlungen, Gebäude und Präsentationsformen spreche dagegen, erklärte das Ministerium. Die Freien Wähler im Landtag hatten eine entsprechende Forderung gestellt. Die Landesregierung dürfe nicht so lange warten, bis sich Taten wie der Raub der Goldmünze im Berliner Bode-Museum auch in Brandenburg ereignen, erklärten sie. Laut Ministerium existieren bereits diverse Standards und Vorgaben, nach denen die Museen ihre Kulturgüter schützen. Der Antwort zufolge sind in Brandenburger Kultureinrichtungen in den vergangenen 20 Jahren 102 Diebstähle registriert worden.

Ägyptische Influencerin verhaftet In Ägypten ist eine bekannte Social-Media-Influencerin wegen der "Verletzung von Familienwerten und Werten der ägyptischen Gesellschaft" verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde Mauada al-Adham bereits am Donnerstag verhaftet. In den sozialen Netzwerken gab es Kritik an der Entscheidung, da Al-Adham bereits die zweite junge Influencerin ist, die in Ägypten in den vergangenen Wochen verhaftet wurde. Auf TikTok hat die 22-Jährige mehr als drei Millionen Fans, bei Instagram hat sie rund 1,6 Millionen Abonnenten. Internetnutzer wunderten sich über die Verhaftung, da Al-Adham für unpolitische Beiträge in den sozialen Netzwerken bekannt ist. Zuletzt posierte sie mit blau gefärbten Haaren in einem teuren Luxusauto und in einem Hai-Kostüm. In Ägypten kommt es immer wieder zu Verhaftungen von Künstlern, Aktivisten und Journalisten.

Pandemie bedroht Brasiliens indigene Völker Die Corona-Pandemie bedroht zunehmend Brasiliens Ureinwohner. Ein knappes Viertel der indigene Völker des Landes seien betroffen, meldete die Vereinigung der Ureinwohner Apib. Das Virus erreiche mit "beängstigender Geschwindigkeit" alle Gebiete der Indigenen. Diese seien schon in der Vergangenheit durch eingeschleppte Krankheiten schwer getroffen worden. Laut Apib haben sich mehr als 440 Ureinwohner mit dem Virus angesteckt, 92 seien bereits an den Folgen gestorben. Insgesamt gibt es in Brasilien nach offiziellen Angaben knapp 220 000 mit dem Coronavirus Infizierte. Gestorben daran sind knapp 15 000 Menschen.

Das Erste und Pro Sieben senden Ersatzshows zum ESC Die ARD und ProSieben zeigen heute Ersatzshows zum Eurovision Song Contest, der wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. Das Erste sendet um 20 Uhr 15 live aus der Hamburger Elbphilharmonie ein deutsches Finale, in dem das Fernsehpublikum aus zehn Teilnehmern einen "Sieger der Herzen" wählen kann. Danach gibt es die internationale Ersatzshow "Europe Shine a Light" des niederländischen Fernsehens, bei der es aber kein Voting gibt. ProSieben hat stattdessen den von Stefan Raab erfundenen "Free European Song Contest" im Programm. Dort treten Musiker für 15 Länder gegeneinander an.

Beatles-Fotografin Astrid Kirchherr ist tot Die Beatles-Fotografin Astrid Kirchherr ist in Hamburg mit 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, wie ein enger Vertrauter der Künstlerin sagte. Zuvor hatte "Zeit Online" darüber berichtet. In der kommenden Woche wäre Kirchherr 82 geworden. Sie wurde bekannt, weil sie die Beatles in den 1960er Jahren fotografierte. 1960 begegnete sie ihnen im Kaiserkeller auf Sankt Pauli und dokumentierte die Hamburger Zeit der Band in zahlreichen Schwarzweißfotos, von denen einige zu Ikonen wurden. Mitte der sechziger Jahre beendete Kirchherr ihre Laufbahn als Fotografin, ihr Werk wird jedoch bis heute in internationalen Museen und Galerien gezeigt. Auf die Fotografin soll der markante Pilzkopf-Haarschnitt der Beatles zurückgehen.

Hamburg Alleingesellschafterin bei Kampnagel Die Stadt Hamburg wird Alleingesellschafterin der Kulturfabrik Kampnagel - Deutschlands größtem freien Zentrum für experimentelles Theater. Kampnagel zum Staatstheater zu machen setze neue Standards für die deutsche Theaterlandschaft, sagte Intendantin Amelie Deuflhard, die das Zentrum seit 2007 leitet. Die Kulturbehörde signalisiere damit, dass internationale Produktionshäuser auf dem gleichen Level agieren wie Stadt- und Staatstheater, und mache sich damit deutschlandweit zum Vorreiter. Seit 1982 bietet die Kulturfabrik Kampnagel auf dem Gelände einer ehemaligen Kranfabrik zeitgenössischen Tanz, Musik und Theater. In den kommenden Jahren soll das Zentrum für 120 Millionen Euro saniert werden - wobei sich Bund und Stadt die Kosten teilen.