Immersive Soundscapes zum Mitnehmen Location Podcasts Musik für Bushaltestellen, Bibliotheken und Parkbänke Klangkunst, 56 min

Eine Bushaltestelle sieht aus wie eine Bushaltestelle – ganz gleich, ob sie in Schweden steht oder in Sizilien. Ihr Klang aber kann sehr unterschiedlich ausfallen. Dasselbe gilt für Bibliotheken oder Parkbänke. Deshalb nutzt die EBU Ars Acustica Group diese Orte als Einstiegspunkte für eine akustische Europareise:

Laden Sie sich unsere "Location Podcasts" herunter, begeben Sie sich zu einer Bushaltestelle, Parkbank oder Bibliothek Ihrer Wahl und setzen Sie den Kopfhörer auf. Wir beamen Ihre Ohren ans andere Ende des Kontinents.

Mikko H. Haapoja: On Helsinki Shoreline (6:39)

Mikko H. Haapoja: At the Station (5:15)

Miyuki Jokiranta: Haggling Over Bones (8:35)

Janko Hanushevsky & Eva Pöpplein: From all Directions / in Twilight (10:07)

Anders Wiksten: Lund Mall, Porvoo at Sunday Noon (5:43)

Ward Weis: Nightshift (10:01)

Taina Riikkonen: Helsinki Railway Station (8:43)

Produktion: EBU Ars Acustica Group 2020

Länge: 55'46