Kulturnachrichten

Montag, 26. August 2019

Immer weniger Videotheken in Deutschland Die Zahl der Videotheken in Deutschland ist stark zurückgegangen. Das geht auf Angaben des Interessenverbandes des Video- und Medienfachhandels in Deutschland, IVD, zurück. Demnach gab es hierzulande 2014 noch mehr als 1.500 Videotheken, im vergangenen Jahr waren es weniger als 500. Als Grund sehen Experten vor allem den Trend zu Streaming-Diensten. Für IVD-Vorstand Jürgen Weinrich ist auch Online-Piraterie ein Problem. Illegale Seiten müssten effizienter gesperrt, Betreiber am Hochladen gehindert und verstärkt von der Polizei angegangen werden. Leider gingen daher nicht nur jüngere Leute weniger in Videotheken, so Weinrich. Das Durchschnittsalter der Kunden tendiere definitiv nach oben.

Plácido Domingo in Salzburg gefeiert Opernstar Plácido Domingo ist bei seinem ersten Auftritt nach Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen begeistert empfangen worden. Bei den Salzburger Festspielen gab es laut Medienberichten Jubel und Applaus für den 78-Jährigen. Das Gesangsensemble der Verdi-Oper "Luisa Miller" betrat schon vor der Aufführung die Bühne. Das Publikum sei unter Bravo-Rufen nahezu geschlossen aufgestanden. Mehrere Frauen werfen Domingo sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten vor. In den USA hatten die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra daraufhin geplante Konzerte abgesagt. Die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, erklärte, sie halte es für sachlich falsch und menschlich unverantwortlich, zum derzeitigen Zeitpunkt endgültige Urteile und darauf beruhende Entscheidungen zu fällen.

Kraftklub-Sänger denkt an Wegzug aus Chemnitz Der Sänger der Chemnitzer Band Kraftklub, Felix Kummer, sieht Berlin als neue mögliche Heimat, sollte die AfD nach der Landtagswahl in Sachsen an einer Regierung beteiligt sein. "Wenn die AfD hier wirklich in die Landesregierung kommt, dann bin ich wahrscheinlich weg von hier. Dann schmeiß ich all meinen Chemnitz-Lokalpatriotismus über Bord, geh nach Berlin und gentrifiziere schön was weg", sagte Kummer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Sachsen gehen am 1. September an die Wahlurnen. Kraftklub machte im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen Musikern in Chemnitz beim Gratis-Konzert #wirsindmehr mit 65 000 Besuchern gegen Rechts mobil. Es war eine Reaktion auf rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe in der Stadt, nachdem ein 35-jähriger Deutscher am Rande des Stadtfestes erstochen worden war.

Erneut Journalist in Mexiko getötet In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden. Condés Jaramillo leitete eine Internetseite für Lokalnachrichten und moderierte bei einem lokalen Radiosender. Der 42-jährige wurde gestern in der Gemeinde Cerro de Cacalotepec im Bundesstaat Mexiko mit vier Stichwunden gefunden. Der Journalist hatte nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) zuvor Morddrohungen erhalten. Condés Jaramillo ist bereits der vierte Medienschaffende, der innerhalb der vergangenen vier Wochen in Mexiko eines gewaltsamen Todes starb. Er arbeitete häufig in der Region Tierra Caliente, die von Verbrecherbanden kontrolliert wird. Zu seinen Themen zählten Kriminalität wie auch Übergriffe der Polizei. Nach ROG-Angaben zählt Mexiko mit Syrien und Afghanistan zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende.

"Musée de la Libération" eröffnet in Paris In Paris wird der 75. Jahrestag der Befreiung der französischen Hauptstadt Paris von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Zu diesem Anlass eröffnet das neue "Musée de la Libération". Es soll einer breiten Öffentlichkeit das historische Ereignis näher bringen und beleuchtet dazu auch die Geschichte von zwei französischen Heldenfiguren der Epoche: Die des Wiederstandskämpfers Jean Moulin und die des Generals Philippe Leclerc de Hauteclocque. Vier Jahre lang haben 25 Historiker und Konservatoren an der Konzeption der Ausstellung gearbeitet. Das Projekt hat 20 Millionen Euro gekostet.