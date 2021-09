Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. September 2021

Igor Levit erhält den Preis für den "Dialog der Kulturen" Der Pianist Igor Levit ist mit dem Preis für den Dialog der Kulturen des Instituts für Auslandsbeziehungen ausgezeichnet worden. Levit verbinde "Kunst mit gesellschaftlichem Engagement, Kultur mit politischer Haltung", hieß es zu Begründung. Das Preisgeld von 10.000 Euro will Levit an die Beratungsstelle HateAid spenden, ein Verein der die Opfer digitaler Gewalt unterstützt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Künstlerin Yoko Ono, der Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, Daniel Barenboim, und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Meissener Porzellan-Sammlung versteigert In New York ist eine umfangreiche Sammlung von Meissener Porzellan für etwa 13 Millionen Euro versteigert worden. Die rund 100 Stücke stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Sie gehörten dem Sammlerehepaar Franz und Margarethe Oppenheimer, bevor die beiden vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten. Ihre Porzellan-Sammlung wechselte danach mehrfach den Besitzer und landete schließlich in niederländischen Kunstmuseen, bevor sie dieses Jahr an die Erben des Paares zurückgegeben wurde. Das Rijksmuseum in Amsterdam ersteigerte nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's mehr als die Hälfte der angebotenen Stücke.

In Cottbus steht der "Bahnhof des Jahres" Der Hauptbahnhof von Cottbus ist für den Verein Allianz pro Schiene Deutschlands "Bahnhof des Jahres". Der Verkehrsknoten war für 30 Millionen Euro umgebaut worden. "Aus dem Zweckbau im Stil der 1970er Jahre ist ein moderner, freundlicher, sauberer und kundenfreundlicher Bahnhof geworden", teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Lobbyorganisation erklärte, Züge und örtlicher Nahverkehr seien effektiv vernetzt, der Umstieg dank kurzer Wege komfortabel. Züge träfen vor der vollen Stunde aus sechs verschiedenen Richtungen ein. Deshalb erfülle der Bahnhof vieles, was für den bundesweit angestrebten Deutschlandtakt benötigt werde, hieß es. Einen Sonderpreis vergab die Jury an den Bahnhof Kühlungsborn West an der Ostsee.

Alanis Morissette distanziert sich von Dokumentarfilm Die kanadische Sängerin Alanis Morissette hat sich von einem Dokumentarfilm über ihr Leben distanziert. Dies sei nicht die Geschichte, deren Erzählung sie zugestimmt habe, erklärte sie kurz vor der Premiere des Films "Jagged" beim 46. Toronto International Film Festival. Das Filmteam habe Fakten eingebracht, die - Zitat - "einfach nicht wahr sind". Zudem habe man ihr in Interviews ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt. Der "Washington Post" zufolge spricht Alanis Morissette in dem Film von Regisseurin Alison Klayman darüber, dass sie in den frühen Jahren ihrer Karriere sexuell missbraucht worden sei.

Kunstsammlungen verteidigen neue Titel Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben die Änderung diskriminierender und rassistischer Werktitel aus ihren Beständen verteidigt. In den allermeisten Fällen handele es sich nicht um Originaltitel, die vom Künstler oder der Künstlerin vergeben worden seien, teilten die Sammlungen mit. Stattdessen seien Werke je nach Wissensstand und Perspektive immer wieder neu benannt worden. Deshalb bedürften sie einer wissenschaftlichen Kontextualisierung, hieß es. Das Kulturministerium in Dresden hatte auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hin mitgeteilt, dass die Kunstsammlungen bisher bei mehr als 140 Werken die Titel geändert hatten, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war.

Shortlist für den Booker Prize steht Drei Autorinnen und drei Autoren stehen auf der Shortlist für den Booker Prize. Die Auswahl sei global - sowohl, was die Nominierten angehe als auch die Schauplätze betreffend, hieß es von der Jury. Das sei in einem Jahr, in dem so viele auf ihr Zuhause beschränkt gewesen seien, sehr bewegend. Der Booker Prize ist mit 50.000 Pfund dotiert und steht allen offen, die in englischer Sprache schreiben. Auf der Liste stehen zum Beispiel der bereits mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Schriftsteller Richard Powers, Damon Galgut aus Südafrika und Nadifa Mohamed, die in Somaliland geboren ist.

Plagiatsvorwürfe gegen Olaf Scholz Der Medienwissenschaftler Stefan Weber erhebt nun auch Plagiatsvorwürfe gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz. In dessen Buch "Hoffnungsland. Eine neue deutsche Wirklichkeit" habe er drei nicht gekennzeichnete übernommene Textpassagen gefunden, teilte Weber mit. Seine Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. Weber hatte auch die Bücher von Unions-Kanzlerkandidat Laschet und der Bewerberin der Grünen, Baerbock, untersucht. Bei Baerbock gebe es mehr problematische Übereinstimmungen mit Fremdtexten als bisher festgestellt. Auch bei Laschets Buch führte Weber weitere auffällige Stellen an.

Paris ehrt den Rockstar Johnny Hallyday In Paris gibt es nun eine "Esplanade Johnny" zu Ehren des französischen Rockstars Johnny Hallyday. Außerdem wurde eine Statue enthüllt, die einen Gitarrenhals und das liebste Transportmittel des Musikers zeigt, eine Harley-Davidson. Zur feierligen Einweihung kamen 150 Motorradfahrer. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo erklärte: "Wir wollten einen Platz schaffen, wo seine Fans sich ihm zu Ehren versammeln können". Johnny Hallyday war 2017 in Paris gestorben. In seiner langen Karriere verkaufte er schätzungsweise 85 Millionen Schallplatten.