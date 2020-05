Sonntag, 31. Mai 2020

Igor Levit beendet Klavier-Marathon

Nach fast 16 Stunden am Klavier hat der Pianist Igor Levit seinen Corona-Marathon beendet und das Werk "Vexations" - auf Deutsch "Quälereien" - von Eric Satie bis zu seinem Ende gespielt. Der französische Komponist hatte das Stück Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Die Partitur besteht aus nur einer Seite, soll aber 840-mal wiederholt werden. In seiner Monotonie und Grenzwertigkeit passe es gut zur aktuellen Lage der Künstler in der Corona-Krise und wirke wie "ein stummer Schrei", sagte Levit. Der russisch-deutsche Musiker gilt als einer der bedeutendsten Pianisten der jüngeren Generation. Sein Klavier-Marathon war von Berlin aus auf mehreren Kanälen gestreamt worden.