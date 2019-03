Iffland-Ring geht an Jens Harzer Der neue Herr des Rings

Jens Harzer in "Penthesilea" bei den Salzburger Festspielen 2018 (dpa / picture alliance / APA / Barbara Gindl)

Der Schauspieler Jens Harzer gilt nun als "bedeutendster und würdigster Bühnenkünstler" der Gegenwart − er erhält den legendären Iffland-Ring, eine der höchsten Auszeichnungen der Theaterwelt. Er folgt auf den verstorbenen Bruno Ganz, der ihn zum Erben des Rings bestimmte.

Der neue Träger des Iffland-Ringes ist der Schauspieler Jens Harzer. Das gab jetzt Österreichs Kulturminister Gernot Blümel bekannt. Der Ring soll seinen Träger auf Lebenszeit als wichtigsten Darsteller der deutschsprachigen Theaterwelt auszeichnen. Nach dem Tod des letzten Trägers Bruno Ganz war mit Spannung darauf gewartet worden, wen der Schauspieler noch zu seinen Lebzeiten ausgewählt hatte.

Harzer wurde 1972 in Wiesbaden geboren. Für seine schauspielerischen Leistungen hat er bereits einige bedeutende Preise erhalten. Die Südddeutsche Zeitung attestierte ihm einst "James Dean-Qualitäten". Er spielt nicht nur Theater, sondern auch bei Film- und Fernsehproduktionen mit. Zuletzt war er unter anderem in der Serie "Babylon Berlin" zu sehen.

Vorbild Bruno Ganz

Harzer wurde in den 90er Jahren, noch vor seinem Abschluss an der Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München, von Dieter Dorn an die Münchner Kammerspiele geholt. Seitdem wurde er immer wieder mit seinem Vorbild Bruno Ganz verglichen. Weitere Stationen am Theater waren die Berliner Schaubühne, das Bayrische Staatsschauspiel und die Salzburger Festspiele. Seit 2009 ist er Ensemble-Mitglied am Hamburger Thalia-Theater. Bereits zweimal wurde er von der Fachzeitschrift "Theater heute" zum Schauspieler des Jahres gewählt.

Der Iffland-Ring liegt in einer roten Samtschatulle. (picture alliance / KEYSTONE / )

Der Iffland-Ring ist nach dem deutschen Schauspieler August Wilhelm Iffland (1759 – 1814) benannt. Er gilt als höchste Auszeichnung des deutschsprachigen Theaters. Er wird auf Lebenszeit und der Tradition nach ausschließlich an Männer verliehen. Der Träger soll testamentarisch darüber verfügen, wer der Nachfolger sein wird.

Auf dem Schmuckstück prangt das Konterfei des Schauspielers und Theaterdirektors August Wilhelm Iffland (1759-1814), auf den die an Legenden reiche Geschichte des Ringes zurückgeht. Seit den 50er-Jahren ist der Iffland-Ring zweckgebundenes Eigentum der Republik Österreich.

