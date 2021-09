Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. September 2021

"Ich bin dein Mensch" im Oscar-Rennen Der Spielfilm "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit. Die Produktion wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Die Jury sprach von einem "futuristischen Film, der den Nerv der Zeit" treffe. Das Werk zeige, dass auch aus Deutschland starkes Genrekino kommen könne. Die Wahl des deutschen Beitrags ist eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar. Am Ende werden fünf Filme nominiert. Verliehen werden die bekanntesten Filmspreise der Branche Ende März.

Paulskirche soll "Mut zur Demokratie" machen Die Frankfurter Paulskirche soll eine Erinnerungsstätte werden, die Mut zur Demokratie macht. Das kündigte der CDU-Politiker Volker Kauder als Leiter einer Expertenkommission an, die bis Ende des Jahres einen Vorschlag für einen künftigen Erinnerungs-, Gedenk- und Lernort erarbeiten soll. Deren Mitglieder hatten sich am Montag zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Kauder sagte nun im SWR, bisher fehle es in der Paulskirche an Emotionen. Wenn sich aber Menschen nicht emotional mit einer Sache identifizieren könnten, gehe sie schnell verloren. In der Paulskirche in Frankfurt am Main tagten 1848 bis 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung, der ersten Volksvertretung für ganz Deutschland.

Rückgabe von Franz Marc Gemälde verzögert sich Viereinhalb Monate nach dem Rückgabe-Beschluss des Düsseldorfer Stadtrats ist das Gemälde "Die Füchse" von Franz Marc noch nicht an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers herausgegeben worden. Die Anwälte der Erben legten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller und Kulturdezernent Lohe bei der Bezirksregierung ein. Erben-Anwalt Stötzel warf Keller und Lohe in der der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschwerde vor, das Verfahren zu verschleppen. Der Stadtrat hatte im April nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit die Rückgabe des auf einen Wert von mindestens 14 Millionen Euro geschätzten Gemäldes an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi (1887-1944) beschlossen. Nach Angaben der Anwälte läuft eine schenkungsrechtliche Prüfung der Stadt Düsseldorf. Die Stadt erklärte auf Anfrage, sie wolle im Gespräch mit der Erbengemeinschaft eine Rückgabevereinbarung und die Rückgabe zeitnah abschließen.

Bauhaus-Initiative erhält 85 Millionen Euro Die Umwelt- und Kunst-Initiative "Neues Europäisches Bauhaus" bekommt für dieses und kommendes Jahr rund 85 Millionen Euro aus EU-Geldern für Projekte. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Kommission hervor. Das "Neue Europäische Bauhaus" war unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ins Leben gerufen worden. Es versteht sich als eine im Entstehen begriffene interdisziplinäre kreative Bewegung mit dem Ziel, ein nachhaltiges Leben in Europa und der Welt zu ermöglichen. Daran wird unter anderem durch Wettbewerbe, finanzielle Unterstützung für Vorhaben und Vernetzung verschiedener Gruppen und Institutionen gearbeitet. Auch ein Labor soll Teil der Initiative sein. Dort sollen etwa Lösungen und politische Empfehlungen entwickelt werden.