Kulturnachrichten

Montag, 13. September 2021

IAA: Journalisten klagen wegen umstrittener Polizeiaktion Nach ihrer Festsetzung durch die Polizei bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) haben vier Journalisten eine Klage gegen den Freistaat Bayern beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Die Pressevertreter seien auf dem Gelände der IAA von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert worden, teilte die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Berlin mit. Trotz ordnungsgemäßer Akkreditierung und Vorzeigens ihrer Presseausweise seien die Journalisten in Gewahrsam genommen, in die Gefangenensammelstelle gebracht und dort durchsucht worden. dju-Bundesgeschäftsführerin Monique Hofmann sprach von einer gravierenden ud inakzeptablen Einschränkung der Pressefreiheit. Hofmann zufolge hab Polizei München habe zu ihrer Rechtfertigung erklärt, das Vorzeigen eines Presseausweises schließe eine ganzheitliche polizeiliche Kontrolle nicht aus.

Streit um US-Reality-Show "The Activist" Mit der Ankündigung einer Reality-Show über das Engagement für wohltätige Zwecke hat der US-Sender CBS am Wochenende für Streit in den USA gesorgt. In der Sendung "The Activist", die ab Oktober ausgestrahlt werden soll, treten Aktivisten und Aktivistinnen um ein Preisgeld gegeneinander an, wie es auf der Webseite des Senders hieß. Zahlreiche bekannte Aktivisten warfen dem Sender vor, gesellschaftliches Engagement in ein Spiel zu verwandeln. An der Produktion sind mehrere Stars beteiligt, darunter der Sänger Usher und die Schauspielerin Priyanka Chopra. Die an der Produktion beteiligte Nichtregierungsorganisation Global Citizen verteidigte das Konzept: Aktivismus solle nicht trivialisiert werden, stattdessen sollten der "Einfallsreichtum und das Engagement" der Kandidaten gezeigt und ihre Anliegen einem noch größeren Publikum nahe gebracht werden.

Britney Spears gibt Verlobung bekannt In einem überschwänglichen Posting auf Instagram hat Sängerin Britney Spears ihre Verlobung mit ihrem Freund Sam Asghari bekanntgegeben. In einem aufsehenerregenden Prozess um ihre seit 2008 bestehende Vormundschaft hatte Britney Spears im Juni ausgesagt, dass ihr eine Heirat und eine Schwangerschaft verwehrt würden. Sie bezeichnete die Vormundschaft als missbräuchlich. Während der meisten Zeit beaufsichtigte Britneys Vater James Spears die persönlichen Angelegenheiten und die Finanzen seiner Tochter. Erst vergangene Woche stellte er einen Antrag auf ein Ende der gerichtlichen Vormundschaft.

Haus der Geschichte sammelt Hochwasser-Objekte Die Hochwasserkatastrophe vom Juli ist ein Thema für das Haus der Geschichte. Man sammle Gegenstände, die sinnbildlich für das Ereignis und seine Auswirkungen stünden, sagte der Sammlungsdirektor Dietmar Preißler. Die Katastrophe sei in ihrer Dimension ein zeitgeschichtliches Ereignis, so dass es wichtig sei, Erinnerungsstücke als "Teil des kulturellen Gedächtnisses" für die Zukunft zu sichern. Bislang habe das Museum zum Beispiel verschmutzte Weinflaschen aus dem Ahrtal erhalten, aber auch ein verschlammtes Gerät aus einer Zahnarztpraxis. Ein Geistlicher aus der Region habe liturgische Bücher und andere Dinge aus seiner überschwemmten Kirche zur Verfügung gestellt.

Zwei MTV- Video Music Awards für Justin Bieber In New York wurden zum 38. Mal die MTV Video Music Awards verliehen. Der Musiksender feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Pop-Star Madonna eröffnete als Überraschungsgast die Gala am Sonntag-Abend. Justin Bieber gewann in den Kategorien "Künstler des Jahres" und "Best Pop". Zur "besten neuen Künstlerin" wurde die 18-jährige Sängerin Olivia Rodrigo gewählt. Ihr Hit "Drivers License" wurde auch "bester Song". Lis Nas X erhielt den Preis für das "Video des Jahres" für "Montero - Call Me By Name". Billie Eilish, Travis Scott und Machine Gun Kelly wurden ebenfalls ausgezeichnet - mit "Moonman"-Trophäen, kleinen Astronauten auf dem Mond, die MTV-Fahnen in den Händen halten.

Deutsches Romantik-Museum wird eröffnet In Frankfurt am Main wird an diesem Montagabend das Deutsche Romantik-Museum eröffnet. Grundlage ist eine weltweit einzigartige Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik, die das Freie Deutsche Hochstift zusammengetragen hat. Die Institution ist auch für das Goethehaus verantwortlich, neben dem das neue Romantik-Museum gebaut wurde.

Erstmals US-Bischofsamt an Transgender übertragen Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Amerika hat erstmals einer Transgender-Pastorin das Bischofsamt übertragen. Megan Rohrer übernahm das Amt bei einem Gottesdienst am Wochenende in San Francisco. Künftig steht die 41jährige damit an der Spitze einer der 65 Synoden ihrer Kirche und trägt in den kommenden sechs Jahren die Verantwortung für fast 200 Gemeinden in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. Rohrer wurde 2006 ordiniert und im Jahr 2014 als Pastorin der "Grace Lutheran Church" berufen. Landesweite Aufmerksamkeit erreichte Rohrer mit ihren Auftritten in der TV-Serie "Queer Eye", in der sie über ihre Erfahrungen als junge LGBTQ-Christin berichtete. Auch die Magazine "Time" und "Cosmopolitan" porträtierten sie. Die Wahl Rohrers ist für alle großen christlichen US-Konfessionen ein Novum. Im Gegensatz zu homosexuellen Bischöfen in protestantischen Volkskirchen der USA finden Transgender nur langsam Akzeptanz als Kirchenführer.

Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris hat begonnen Mit dem Ausrollen riesiger Stoffbahnen hat in Paris die Verhüllung des Triumphbogens begonnen. Damit erfüllt sich ein Lebenstraum des bereits verstorbenen Künstler-Ehepaars Christo und Jeanne-Claude, die auch den Reichstag in Berlin verhüllt hatten. Die Idee, den Arc de Triomphe zu verpacken, hatten beide schon in den 1960er Jahren. Damals produzierte Christo eine Fotomontage der Verhüllung, 1988 folgte eine Collage. Danach setzte er das Projekt erst 2017 fort. Ursprünglich sollte die Aktion im Herbst 2020 stattfinden. Sie wurde aber wegen Christos Tod und den Corona-Auflagen verschoben. Die 25 000 Quadratmeter große Hülle für den Pariser Triumphbogen stammt aus Lübeck. Acht Näherinnen haben rund sieben Monate daran gearbeitet. Die größten von ihnen sind 16 Meter breit und 52 Meter lang. Sie bestehen aus einem mit Aluminium beschichteten Polypropylen-Gewebe, das normalerweise als Unterbau im Straßenbau verwendet wird. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe vollendet sein. Nach dem Ende der Kunstaktion am 3. Oktober soll der Stoff geschreddert und recycelt werden.

Keine Impfpässe bei Großevents in Großbritannien Der Britische Gesundheitsminister Javid hat verkündet, dass sich die Regierung gegen die Einführung von Impfpässen für den Eintritt in Nachtclubs und andere Großveranstaltungen in England entschieden hat. Der Umkehrkurs folgt auf Kritik aus den Reihen der Unterstützer der konservativen Regierung im Parlament. Laut Javid könnte die Impfpass-Regelung dennoch zum Einsatz kommen, falls die Corona-Fallzahlen exponentiell steigen sollten. Besonders Tory-Mitglieder hatten sich gegen die Impfpässe ausgesprochen, da sie unter anderem eine inakzeptable Belastung für die Unternehmen seien. Viele Briten fühlen sich außerdem nicht wohl damit, einen Impfpass oder einen negativen Test vorzuzeigen, da es in Großbritannien im allgemeinen nicht nötig ist, einen Ausweis bei sich zu tragen.