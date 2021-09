Humperdinck-Tagebücher an Siegburg übergeben

Sonntag, 26. September 2021

Das britische Post-Punk Quartett Yard Act hat den begehrten Preis für talentierte Newcomer des Hamburger Reeperbahn-Festivals gewonnen. "Unbestreitbar authentisch", sagte der britische Musiker und Juror Tom Odell über die Sieger bei der Verleihung des Anchor-Awards im St. Pauli Theater. Nachdem die Veranstaltung vergangenes Jahr im Hybrid-Format stattfand, waren dieses Jahr wieder alle Juroren und Acts vor Ort. Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) betonte in seiner Rede: "Ich freue mich, dass wir in Hamburg wieder die Welt zusammen bringen können, um Musik und Kunst zu feiern."

Vor der Kulisse des Pariser Eiffelturms hat Elton John zu globalem Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen. "Wir dürfen niemanden zurücklassen", sagte er am Abend mit Blick auf Covid-19-Impfungen in Paris beim Auftakt zum Global Citizen Live. Mit Solidarität und Liebe könne man eine bessere Zukunft gestalten. Bei dem 24-stündige Großevent mit Konzerten in New York, Los Angeles, Rio de Janeiro und Mumbai, treten unter anderen auch Coldplay, Jennifer Lopez und Billie Eilisch auf.