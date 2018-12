Kulturnachrichten

Samstag, 22. Dezember 2018

Humorist F.W. Bernstein gestorben Er wurde 80 Jahre alt Der Zeichner, Dichter und Satiriker F.W. Bernstein ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie das Frankfurter Caricatura-Museum mitteilte. Bekanntheit erreichte F.W. Bernstein durch seine Arbeiten für die Satiremagazine "Pardon" und "Titanic" und als Professor für Karikatur und Bildgeschichte in Berlin. Zusammen mit seinen Künstlerfreunden Robert Gernhardt, F. K. Waechter und anderen gründete Bernstein die Neue Frankfurter Schule, die den anspruchsvollen Unsinn kultivierte. Ihr Motto stammte von Bernstein: „Die schärfsten Kritiker der Elche // waren früher selber welche“.

Streit um Uecker-Werk entschieden Fleck auf der Rückseite rechtfertigt keine Herausgabe Das 40 Jahre alte Nagel-Kunstwerk "Schwarzes Feld" von Günther Uecker wechselt trotz eines verdächtigen Flecks auf der Rückseite nicht den Besitzer. Das entschied das Düsseldorfer Landgericht, wie eine Sprecherin mitteilte. Eine Klägerin hatte die Herausgabe des Werks verlangt: Die verstorbene ursprüngliche Besitzerin habe es ihrem inzwischen ebenfalls verstorbenen Ehemann geschenkt und dessen Namen "Hans" auf der Rückseite vermerkt, weil er das Bild nicht direkt mitnehmen wollte. Dies hatte die Erbin bestritten: Die ursprüngliche Besitzerin und jener "Hans" seien zur fraglichen Zeit zerstritten gewesen, sie habe ihm das auf 20 000 Euro taxierte Werk gewiss nicht geschenkt. Ein Sachverständiger entdeckte auf der Rückseite des Bildes zwar einen verdächtigen Fleck, vermutlich verursacht mit einem Lösungsmittel. Dass dort aber einmal "Hans" oder "Für Hans" stand, konnte er nicht feststellen. Das Gericht wies die Klage ab.

Österreich: Benko darf bei Zeitungen einsteigen Bundeswettbewerbshörde hat keine Bedenken Der Immobilien- und Kaufhausinvestor René Benko darf in Österreich bei "Kronen Zeitung" und "Kurier" einsteigen. Der Bundeskartellanwalt und die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) des Landes haben den Deal freigegeben, wie die BWB mitteilte. Benkos Signa Holding hatte im November bekanntgegeben, mit 49 Prozent bei der WAZ Ausland Holding GmbH einzusteigen. Über diese hält die deutsche Funke-Gruppe jeweils rund die Hälfte an der "Krone" und am "Kurier". Benko gehören nach Abschluss des Kaufs ein knappes Viertel an der größten sowie der drittgrößten Kauftageszeitung Österreichs. Zusammen erreichen beide Blätter täglich über 2,6 Millionen Leser.

Spex lebt online weiter Eingestelltes Kultmagazin kündigt Online-Ausgabe an Die letzte gedruckte Ausgabe des Popkultur-Magazins Spex ist noch nicht erschienen, da kündigt Redakteur Dennis Pohl auf der Webseite für den 01. Februar eine Online-Ausgabe an. Um weiterhin "unabhängig, kritisch und frei von digitalem Massendenken" arbeiten, werden die Leser die Online-Spex für zwei Euro abonnieren können. Die Redaktion will ein neues Konzept entwickeln, Dennis Pohl wird die Chefredaktion übernehmen. Warum nun eine Online-Ausgabe kommt, dazu schrieb Pohl: "Wir hätten uns bequem darüber beschweren können, dass das vermaledeite Internet uns die schönen Jobs wegfrisst, mit seiner Gleichzeitigkeit jegliche Pop-Kritik obsolet macht und überhaupt alles beschissen ist. Oder eben den neuen Vorzeichen entgegen zu treten, zum beherzten Sprung ins Ungewisse anzusetzen und einen Vorschlag zu formulieren, wie relevanter, unabhängiger Journalismus in Zeiten des Glasfaserkabels aussehen kann."