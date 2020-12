Sonntag, 13. Dezember 2020

Humboldt Forum vor digitaler Eröffnung

Das Berliner Humboldt Forum im neu errichteten Berliner Schloss öffnet am 16. Dezember - vorerst aber nur digital. Um 19 Uhr soll es eine gestreamte "Preview" durch den neuen Kultur- und Wissenschaftsstandort geben. Viele Räume werden allerdings erst in den kommenden Monaten fertig. Nach letzten offiziellen Schätzungen wird der Bau voraussichtlich 677 Millionen Euro kosten. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für November 2019 geplant, doch es gab diverse Probleme auf der Baustelle. Bis Ende 2021 wollen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität jeweils einzeln sowie gemeinsam die verschiedenen Bereiche zugänglich machen. Gerechnet wird in Zukunft an normalen Tagen mit etwa 3.500 Besuchern, zu Spitzenzeiten mit bis zu 10.000, die sich zeitgleich im Haus aufhalten können.