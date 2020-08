Kulturnachrichten

Samstag, 29. August 2020

Humboldt Forum im Berliner Stadtschloss soll im Dezember öffnen Das Humboldt Forum soll trotz Verzögerungen im Bauablauf zum Ende des Jahres in ersten Teilen eröffnet werden. Das sagte Bauvorstand Hans-Dieter Hegner während einer Besichtigung der Baustelle in Berlin. Die Eröffnung erfolgt in drei Schritten bis Ende 2021. Geplant ist, zunächst das Untergeschoss, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss zu präsentieren. Gezeigt werden dann Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins. 40 000 Quadratmeter umfasst das Humboldt-Forum. Die Fläche teilen sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität.

Erste Einblicke in Kölner NS-Raubkunst-Projekt Provenienzforscher haben erste Einblicke in ein Projekt zur NS-Raubkunst am Museum für Angewandte Kunst Köln gegeben. Das Museum präsentierte einen vergoldeten Renaissance-Becher, dessen Geschichte nun weitgehend aufgeklärt werden konnte. Er sei die Initialzündung zu dem Mitte Juli gestarteten Projekt zur Provenienzforschung gewesen, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird, sagte die Leiterin der Dokumentation des Museums, Nuray Amrhein. Der Becher aus dem 16. Jahrhundert sei in den Fokus geraten, als ein Kunsthistoriker sich mit den Hinterglasmalereien auf dem Objekt beschäftigte, hieß es. Dabei sei aufgefallen, dass der Becher im Inventarbuch zunächst als Ankauf, dann als Schenkung des Luzerner Kunsthändlers Theodor Fischer ausgewiesen war. Fischer gilt als eine der zentralen Figuren des Handels mit NS-Raubkunst in der Schweiz. Im Rahmen des zweijährigen Forschungsprojektes an dem Kölner Museum soll die Herkunft von knapp 400 Objekten untersucht werden, die zwischen 1933 und 1944 in das Museum gelangten, darunter Porzellan, Gläser und Möbel.

Trickfilmzeichner Joe Ruby gestorben Der Trickfilmzeichner und Miterfinder der Zeichentrickserie "Scooby-Doo", Joe Ruby, ist tot. Ruby sei im Alter von 87 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, berichtete der Branchendienst "Variety" unter Berufung auf seinen Enkel und das Filmstudio Warner Bros. Der in Los Angeles geborene Ruby hatte nach einer Zeit bei der Armee seine gesamte Karriere in der Film- und Fernsehbranche verbracht. Ende der 60er Jahre erfand er gemeinsam mit Partner Ken Spears die Trickfilmserie "Scooby-Doo" rund um einen Hund und vier Detektive, die immer noch weltweit erfolgreich läuft.

Verschollene Werke von Anselm Kiefer sind wieder in Deutschland Die in China wieder gefundenen Werke des deutschen Künstlers Anselm Kiefer sind in Deutschland eingetroffen. Nach Informationen des Südwestrundfunks befinden sich die sechs Kunstobjekte auf dem Flughafen Köln-Bonn, wo sie vom Zoll kontrolliert werden. Die Werke aus dem Koblenzer Ludwig-Museum waren vor rund einem Jahr bei einer Ausstellung in China verschwunden. Sie tauchten im Januar in einer Lagerhalle in Shenzhen wieder auf. Anselm Kiefer gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg.

Abramovic ist gegen strenge Zuschauerbegrenzung in Bayern Kurz vor der Premiere ihres Bühnenwerks "7 Deaths of Maria Callas" hat sich die Performance-Künstlerin Marina Abramovic gegen die strenge Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Kulturveranstaltungen ausgesprochen. Bei der Uraufführung ihres Werkes am 1. September in der Bayerischen Staatsoper werden nur 200 Zuschauer zugelassen - bei mehr als 2000 verfügbaren Plätzen. Das sei so wenig, dass man die Zuschauer von der Bühne aus nicht sehe, sagte Abramovic. "Es ist schrecklich, vor einem leeren Theater zu performen." In Bayern sind unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes momentan nur maximal 200 Zuschauer erlaubt. In anderen Bundesländern gilt diese strenge Deckelung nicht. Die mit Spannung erwartete Inszenierung sollte eigentlich schon im April auf die Bühne kommen. Wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie konnte der Termin aber nicht eingehalten werden.