Samstag, 16. Mai 2020

Humboldt Forum erinnert mit Skulptur an Kolonialismus

Mit der Bronze-Skulptur "Statute of Limitations" in Form einer zweigeteilten Flagge auf halbmast will das Humboldt Forum in Berlin an die koloniale Vergangenheit Deutschlands erinnern. Im zentralen Treppenhaus des neuen Gebäudes ist der erste Teil der Arbeit des Berliner Künstlers Sunkoo Kang nun installiert, wie die Stiftung Humboldt Forum mitteilte. Dort steht der über mehrere Stockwerke reichende untere Teil der schwarzen Bronze. Im kommenden Jahr soll die andere Hälfte - die oberen Teile von Mast und Flagge - zunächst auf dem Nachtigalplatz im sogenannten Afrikanischen Viertel des Stadtteils Wedding aufgestellt werden. Ein dauerhafter Ort wird noch gesucht. Aus Sicht von Hartmut Dorgerloh, dem Generalintendanten des Humboldt Forums, stehe die Skulptur sinnbildlich für die unterschiedlichen Positionen und Perspektiven bei der Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte.