Kulturnachrichten

Dienstag, 18. September 2018

Horst Bosetzky mit 80 Jahren gestorben Der Berliner entwickelte den deutschen Sozio-Krimi Geboren in Berlin-Neukölln blieb er seiner Stadt immer treu: Der Schriftsteller Horst Bosetzky. Nach langer Krankheit ist er nun gestorben, teilte der Jaron Verlag mit. In den 70er Jahren zählte der Professor für Soziologie zu den erfolgreichsten deutschen Krimiautoren und gilt als Erfinder des deutschen Sozio-Krimis in der Tradition der Schweden Maj Sjöwall und Per Wahlöö. 1971 erschien der erste mit dem Titel "Zu einem Mord gehören zwei". Verfilmt wurden "Einer von uns beiden" und ""Feuer für den großen Drachen". Insgesamt veröffentlichte Bosetzky 60 Krimis, den letzten mit dem Titel "Abgerechnet wird zum Schluß" in diesem Jahr. Erfolg hatte er unter dem Pseudonym -ky aber auch mit zehn Familienromanen, die starken autobiographischen Einschlag hatten ("Brennholz für Kartoffelschalen", "Capri und Kartoffelpuffer").

Ariane Matiakh geht nach Halle Die französische Dirigentin wechselt zur Spielzeit 2019/20 Die Staatskapelle und die Oper Halle bekommen eine neue Generalmusikdirektorin: Ariane Matiakh wird Nachfolgerin von Josep Caballé-Domenech. Das teilte die Theater, Oper und Orchester GmbH mit. Mit Matiakh engagiere das Fünfspartenhaus eine Dirigentin, die nicht nur das Konzert-, Opern- und Ballettrepertoire von der Klassik bis in die Gegenwart beherrsche. Sie werde auch die lange Tradition der Barockmusikpflege in der Händel-Stadt fortführen. Die 38-Jährige studierte in Wien bei Leopold Hager und Seiji Ozawa. Von 2005 bis 2009 war sie erste Assistentin an der Opéra und dem Orchestre National de Montpellier. Als Dirigentin arbeitete sie in vielen Ländern Europas.

Marie Antoinettes Juwelen kommen unter den Hammer Das teilte Sotheby's mit. Marie Antoinette starb auf dem Schafott. Der Schmuck der französischen Königin überdauerte nicht nur die Revolution im Besitz der Familie. Nun werden ihre Ketten, Broschen und Perlenanhänger vom Haus Bourbon-Parma zum Kauf angeboten. Vor ihrem Tod hatte Marie Antoinette ihren Privatbesitz nach Belgien gebracht. Nach dem Tod der Tochter von Kaiserin Maria Theresia ging er nach Wien. Warum die Juwelen nun versteigert werden, konnte das Auktionshaus Sotheby's nichts sagen. Die Auktion findet im November in Genf statt.