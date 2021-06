Kulturnachrichten

Mittwoch, 23. Juni 2021

Hongkonger "Apple Daily" stellt Betrieb ein In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung "Apple Daily" eingestellt. Sie war wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion ins Visier der Behörden geraten. Vergangene Woche waren mehrere Führungskräfte der "Apple Daily" festgenommen worden. Laut Polizeiangaben gebe es stichhaltige Beweise dafür, dass mehr als 30 in der "Apple Daily" veröffentlichte Artikel darauf abgezielt hätten, andere Staaten zu Sanktionen gegen China und Hongkong zu bewegen. Bereits im August war Zeitungsgründer Jimmy Lai festgenommen worden. Der 73-Jährige sitzt derzeit eine Haftstrafe von 20 Monaten ab, weil ihm Anstiftung zu nicht autorisierten Protesten vorgeworfen wird.

Rembrandts "Nachtwache" wieder vollständig Zum ersten Mal seit über 300 Jahren ist Rembrandts berühmtes Meisterwerk "Die Nachtwache" wieder vollständig zu sehen. Mit Hilfe moderner Technik rekonstruierte das Amsterdamer Rijksmuseum die fehlenden Stücke und präsentierte das Gemälde in seinem originalen Format. Drei Monate lang sollen nun die rekonstrurierten Teile hängen bleiben. Rembrandt hatte das Gemälde von der Amsterdamer Schützengilde 1642 fertiggestellt. 1715 zog das mehr als 20 Quadratmeter große Gemälde in ein anderes Gebäude um. Und weil es nicht an den vorgesehenen Platz passt, wurden an allen Seiten Stücke abgeschnitten. An der linken Seite waren drei Figuren weggefallen.

Fontanepreis für Schriftstellerin Judith Zander Der Fontane-Literaturpreis 2021 geht an die Schriftstellerin Judith Zander. Die Autorin werde für ihren im vergangenen Jahr veröffentlichten Roman "Johnny Ohneland" ausgezeichnet, hieß es bei der Bekanntgabe der Preisträgerin in Potsdam. Zander erzähle von einer teils ostdeutschen Identitätssuche, die gut in aktuelle Debatten passe, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Der Roman ziehe tief hinein in die Erfahrungswelt eines sexuell nicht festgelegten Menschen. Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 20. August in der Kulturkirche Neuruppin verliehen werden.

Journalist in Mexiko getötet Ein Journalist ist im nordmexikanischen Ciudad Acuña erstochen aufgefunden worden. Saul Tijerina Rentería sei als vermisst gemeldet worden, nachdem er am frühen Dienstagmorgen seine Arbeitsstelle in einem Montagebetrieb verlassen habe, berichtete die Zeitung "La Voz de Coahuila", für die er unter anderem arbeitete. Journalisten in ländlichen Regionen Mexikos verdienen oft so wenig Geld, dass viele Nebenjobs haben. Später sei seine Leiche im Kofferraum eines Wagens entdeckt worden. Zwei Verdächtige seien mit einem Messer erwischt worden und festgenommen worden, zitierte "La Voz" die Polizei. Tijerina Rentería ist bereits der vierte Journalist, der im laufenden Jahr in Mexiko getötet wurde.

Internetnutzer beklagen Corona-Falschinformationen Fast die Hälfte der erwachsenen Internet-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland wird regelmäßig mit falschen oder irreführenden Informationen zu Covid-19 konfrontiert. Das ist eines der Ergebnisse der deutschen Teilstudie des "Reuters Institute Digital News Report 2021". Demnach gaben 46 Prozent der Befragten an, im Internet innerhalb einer Woche Fehlinformationen rund um das Thema Corona gesehen zu haben. Das Vertrauen in die Nachrichtenmedien ist während der Corona-Krise gestiegen: 53 Prozent der erwachsenen Nutzer in Deutschland erklärten, den Nachrichten im Allgemeinen zu vertrauen - acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Erneut erhielten die Hauptnachrichten der öffentlich-rechtlichen Anbieter die höchsten Vertrauenswerte unter den Befragten.

USA blockieren Websites pro-iranischer Medien US-Behörden haben die Internetseiten mehrerer iranischer Staatsmedien und Teheran nahestehender Medien blockiert. In entsprechenden Mitteilungen wurde auf US-Sanktionsgesetze verwiesen. In den Erklärungen waren die Siegel der Bundespolizeibehörde FBI und des Handelsministeriums abgebildet. Im Iran waren unter anderem der arabischsprachige Nachrichtensender Al-Alam sowie der englischsprachige Sender Press TV betroffen. Die staatliche Rundfunkgesellschaft Islamic Republic of Iran Broadcasting, zu der die beiden Sender gehören, erklärte, auch die Websites mehrerer palästinensischer Sender und ein arabischsprachiger Religions- und Kulturkanal seien gesperrt. Irib warf der US-Regierung vor, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

Übernahme von MGM durch Amazon offenbar fraglich Die geplante Übernahme der Metro-Goldwyn-Mayer-Filmstudios durch den Online-Händler Amazon ist offenbar fraglich. Die neue Vorsitzende der US-Handelskommission FTC, Lina Khan, wolle die Übernahme noch einmal überprüfen, berichtet das "Wall Street Journal". Grund dafür sei ein bereits bestehendes Wettbewerbsverfahren gegen Amazon. Vor einem Monat hatte Amazon mitgeteilt, das fast 100 Jahre alte Hollywood-Filmstudio für umgerechnet 6,9 Milliarden Euro kaufen zu wollen.

Film-Friedenspreis für Senta Berger Senta Berger ist in München mit dem "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" für ihr Lebenswerk geehrt worden. Sie gelte als grandiose Schauspielerin, die durch ihre Darstellungskunst der Seele Nahrung gebe, aber auch als widerständige Demokratin, so Susanne Breit-Keßler, Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, in ihrer Laudatio. Die Auszeichnung ehrt künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension. Sie wird seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds verliehen in Erinnerung an den Filmemacher Bernhard Wicki und seinem Antikriegsfilm "Die Brücke". Berger lobte in ihrer Dankesrede Wickis Werk von 1959. Viele andere Filme über den Zweiten Weltkrieg seien Verherrlichungen eines heroischen Krieges und seiner Helden. Vor allem deutsche Streifen seien oft verlogen gewesen und hätten versucht, alle Verbrechen zu rechtfertigen, sagte die 80-Jährige.