Kulturnachrichten

Freitag, 11. Juni 2021

Hongkong verschärft die Zensur von Filmen Die Behörden von Hongkong verstärken die Kontrolle der Kulturszene. Filme werden ab sofort nun auch auf mögliche Verstöße gegen die nationale Sicherheit geprüft. Aktivitäten, die eine die nationale Sicherheit gefährdende Straftat darstellen könnten müssten "verhindert und unterdrückt" werden, hieß es in der neuen Richtlinie, die die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone heute veröffentlicht hat. Bei der Beurteilung eines Films müssten die Zensoren unter anderem prüfen, dass "die gemeinsame Verantwortung des Volkes von Hongkong, die Einheit und territoriale Integrität von China zu wahren", geachtet werde. In China werden Filme streng geprüft. Die Zensur in Hongkong war bisher weniger rigoros.

Erstes je geschaffenes Krypto-Kunstwerk versteigert Das weltweit erste NFT-Kunstwerk wurde bei Sotheby's verkauft, wie das Auktionshaus mitteilte. Bei der Versteigerung erzielte die Animation "Quantum" des Künstlers Kevin McCoy rund 1,2 Millionen Euro. "Quantum" wurde bereits 2014 mit der NFT-Technologie zertifizert. Auch ein weiteres Kunstwerk wurde auf Grundlage dieser Technik bei Sotheby's angeboten: "Cryptopunk 7523" wurde für umgerechnet 11,7 Millionen Euro versteigert. Damit ist die pixelige Digital-Figur das bislang zweitteuerste Kunstwerk dieser Art. NFT steht für Non-Fungible Token und stellt ein virtuelles Gut dar, das einmalig und nicht austauschbar ist. Wie Kryptowährungen basiert das System auf der Blockchain-Technologie. Im Gegensatz dazu ist ein NFT aber einzigartig und gewissermaßen ein virtuelles Sammlerstück, das anhand eines Zertifikats verkauft oder getauscht werden kann.

Gewinner der Pulitzer-Preise werden bekannt gegeben In New York werden heute die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Wegen der Corona-Pandemie war die eigentlich für April geplante Verkündung der Auszeichnungen, die zu den bedeutendsten Ehrungen im Journalismus gehören, verschoben worden. Zudem hatten die Organisatoren deswegen die Teilnahmeregeln für Theater-Autoren geändert. Weil wegen der Pandemie ein Großteil der Bühnen schließen musste, waren diesmal auch Stücke zulässig, deren Aufführungen verschoben oder ganz abgesagt werden mussten - oder solche, die nicht in Theatern, sondern beispielsweise unter freiem Himmel oder im Internet aufgeführt wurden.

Berlinale: Dokfilm-Premiere über Belarus-Proteste Im Beisein der belarussischen Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja feiert heute bei der Berlinale der Dokumentarfilm «Courage. Kunst und Demokratie in Belarus» seine Premiere. Zu einer Podiumsdiskussion um den Film über die Proteste in Belarus ist auch die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch angekündigt. Künstler galten bei der Revolution im vergangenen Jahr gegen Machthaber Lukaschenko als zentrale Kräfte, darunter auch Alexijewitsch. In dem Dokumentarfilm von Aliaksei Paluyan geht es um drei Schauspieler, die vor und während der Revolution begleitet werden. Paluyan habe das Filmmaterial im Herbst 2020 noch außer Landes bringen können, bevor die Grenzen für Medienvertreter zeitweise geschlossen worden waren, erklärte der Filmverleih.

"Shalom Selfie" setzt Zeichen gegen Antisemitismus In Köln wollen junge Menschen mit der Aktion "Shalom Selfie" ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Hintergrund ist die bundesweit gestiegene Zahl antisemitischer Übergriffe und Straftaten. Nun sind die Kölner und Kölnerinnen aufgerufen, "Shalom" zu sagen und sich dabei per Selfie zu fotografieren. Veranstalter ist das Kölner Forum für Kultur im Dialog. Aus vielen Einzelbildern soll ein großes Mosaik entstehen, das ab August öffentlich präsentiert wird - in der Stadt, in der vor rund 1.700 Jahren zum ersten Mal jüdisches Leben nördlich der Alpen erwähnt wurde.

Dorothee Elmiger mit Literaturpreis geehrt Die Schriftstellerin Dorothee Elmiger erhält den Literaturpreis "Text und Sprache" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Elmiger führe in ihrem Buch "Aus der Zuckerfabrik" eine ganz neue Art der Textproduktion vor, so die Jury in ihrer Begründung. Ihr mutiger Ansatz harmoniere mit dem Ansinnen des Preises, innovative Texte mit fließenden Gattungsgrenzen auszuzeichnen. Der Preis soll Dorothee Elmiger im Oktober in Berlin verliehen werden.

Leiter der Berliner Balletschule darf bleiben Der umstrittene Schulleiter der Berliner Balletschule, Ralf Stabel, darf im Amt bleiben. Das berichtet der rbb. In der Affäre um Kindeswohlverletzungen an der Staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin hat das Landesarbeitsgericht der Hauptstadt die Kündigung für unwirksam erklärt. Diese sei nicht ausreichend begründet worden, so die Richterin. Auch die von der Senatsschulverwaltung ausgesprochene außerordentliche Kündigung ist damit unwirksam. Nachdem im vergangenen Jahr Anschuldigungen laut wurden, dass Beschimpfungen und Mobbing an der Eliteeinrichtung zum Alltag gehörten, hatte die Senatsschulverwaltung den Schulleiter freigestellt.

Franziska Giffey verliert Doktortitel Die Freie Universität Berlin entzieht der ehemaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Doktortitel. Das Präsidium habe dies nach umfassender Beratung einstimmig beschlossen, teilte die Hochschule nach einer Überprüfung der Dissertation der Berliner SPD-Landesvorsitzenden mit. Der Doktorgrad sei durch "Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung" erworben worden, so die Hochschule zur Begründung. Es seien Texte und Literaturnachweise anderer Autorinnen und Autoren übernommen worden, ohne dass dies hinreichend gekennzeichnet worden sei. Nach langen Diskussionen um ihre Doktorarbeit und den Plagiatsvorwürfen gab Giffey im Mai das Amt der Bundesfamilienministerin auf. Sie machte damals bereits öffentlich, dass sie auch bei einem Entzug des Doktortitels an ihrer Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September festhalten will.

Augsburger Fuggerei eröffnet Museum Die als älteste Sozialsiedlung der Welt geltende Augsburger Fuggerei eröffnet ein Museum zu ihrer 500-jährigen Geschichte. Das "Museum der Geschichte und des Wohnens" soll die historische Entwicklung der Anlage von den Anfängen unter dem Kaufmann Jakob Fugger (1459-1525) bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg darstellen. Im Mittelpunkt stünden künftig Leben und Alltag von Fuggerei-Bewohnerinnen und -Bewohnern aus fünf Jahrhunderten. Außerdem soll erstmals die Stiftungsurkunde ausgestellt werden, mit der Fugger am 23. August 1521 die Fuggerei begründet habe. Das neue Museum soll am 18. Juni eingeweiht werden. In den 67 Häusern wohnen noch heute bedürftige Menschen. Sie zahlen eine symbolische Kaltmiete von 88 Cent pro Jahr.