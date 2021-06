Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Juni 2021

Hongkong schließt das "Tian'anmen"-Museum Kurz vor dem jährlichen Gedenktag zur Niederschlagung der Proteste auf dem Tian'anmen-Platz in Peking haben die Behörden in Hongkong die Schließung eines Museums, das sich damit beschäftigt, veranlasst. Sie hätten der vor zehn Jahren erstmals geöffneten Einrichtung vorgeworfen, keine Betriebserlaubnis zu besitzen. Das teilten die Betreiber der Hongkonger Allianz zur Unterstützung der demokratischen Bewegungen in China mit. Das Büro für Lebensmittel- und Umwelthygiene habe nach einer entsprechenden Beschwerde Ermittlungen aufgenommen. Man werde rechtlichen Rat einholen und bis auf Weiteres schließen, um die Sicherheit von Personal und Besuchern zu schützen, so die Betreiber. Im Juni 1989 hatte das chinesische Militär im Zentrum Pekings Proteste der Bevölkerung nach mehr Demokratie gewaltsam niedergeschlagen. Nach Quellen des chinesischen Roten Kreuzes wurden damals mehr als 2000 Menschen getötet.

Elke Heidenreich kritisiert gendergerechte Sprache Die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich hat sich vehement gegen das Gendern ausgesprochen. "Grauenhaft, wenn ich das schon höre, diese Sprache", sagte die 78-Jährige im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Gendergerechte Sprache sei "verlogen" und verhunze die Sprache. "Wenn ich Künstler sage, meine ich alle Menschen, die Künstler sind, auch die Frauen", sagte Heidenreich der Zeitung. Das "feministische Betonen in der Sprache" gehe ihr gegen den Strich." Auch gegen eine Frauenquote sprach sich Heidenreich aus. Sie sei kein Freund der Quote: "Es geht nach Qualifikation und nicht nach Geschlecht - wenn einer besser ist, ist er besser."

Kevin Spacey wieder vor der Kamera Schauspieler Kevin Spacey (61) steht nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe wieder vor der Kamera. Der zweifache Oscar-Preisträger hält sich derzeit in der norditalienischen Stadt Turin für die Arbeiten am Film "L'uomo Che Disegnò Dio" ("Der Mann, der Gott zeichnete") von Regisseur Franco Nero auf. In den sozialen Medien kursierten in den vergangenen Tagen immer wieder Fotos von ihm mit Fans, die ihn beim Eisessen erwischten oder an einer Pizzeria antrafen. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge begannen die Dreharbeiten in Turin erst vor kurzem. In der Film-Besetzung sind unter anderem Robert Davi ("Stirb Langsam") und Stefania Rocca ("Stauffenberg") dabei. Die Geschichte handelt von einem blinden Maler. Spacey spielt in dem Film einen Polizeidetektiv. Die Karriere des US-Schauspielers lag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe seit Herbst 2017 brach.

Josephine Baker soll ins Pariser Panthéon In Frankreich wollen die Anhänger von Josephine Baker mit Hilfe einer Petition erreichen, dass die Varietékünstlerin ins Pariser Panthéon aufgenommen wird. Damit wäre die gebürtige Amerikanerin die erste schwarze Frau in der Ruhmeshalle. Baker wäre heute 115 Jahre alt geworden und kam ursprünglich aus St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Zwischen den Weltkriegen wurde die Tänzerin nicht nur in Frankreich mit freizügigen Auftritten zum großen Star. Doch auch als Widerstandskämpferin und anti-rassistische Aktivistin machte sich Baker einen Namen. 1937 nahm sie die französische Staatsbürgerschaft an. Inzwischen haben die Baker-Fans nach eigenen Angaben 30.000 Unterschriften für die Aufnahme ihres Idols in die offizielle Grabstätte berühmter französischer Persönlichkeiten gesammelt. Heute sollen sie an Präsident Macron weitergeleitet werden.

International-Booker-Literaturpreis für David Diop Der franko-senegalesische Schriftsteller David Diop hat den International-Booker-Literaturpreis erhalten. Die Auszeichnung ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden. Geehrt wurde Diop für sein Buch "At Night All Blood Is Black", auf deutsch "Nachts ist unser Blut schwarz". Darin erzählt der 55-Jährige die Geschichte von Senegalesen, die im Ersten Weltkrieg aufseiten der Kolonialmacht Frankreich gegen Deutschland kämpften. Das Preisgeld von 58.000 Euro teilt sich David Diop mit seiner Übersetzerin Anna Moschovakis.

Belgien gibt geraubtes Gemälde zurück Belgien gibt den Nachkommen eines jüdischen Ehepaars aus Deutschland ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Gemälde zurück. Das 1913 gemalte "Blumenstilleben" von Lovis Corinth werde den Enkeln von Gustav und Emma Mayer ausgehändigt, erklärte die belgische Regierung am Mittwoch. Das Werk befindet sich derzeit in den Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel in einer Sammlungen von rund 30 Werken zweifelhafter Herkunft, die wahrscheinlich zwischen 1940 und 1945 gestohlen wurden. Nach Angaben des Museums wurde das Öl-Gemälde des preußischen Malers "vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg gestohlen" und "nach der Befreiung Brüssels von Leo Van Puyvelde geborgen". Anschließend sei es den belgischen Behörden und 1951 den Königlichen Museen übergeben worden.

Neue Namensgebung für Tschechinnen bahnt sich an In Tschechien bahnt sich eine historische Wende bei der Namensgebung an. Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte am Mittwoch einer Gesetzesnovelle zu, welche Frauen die freie Wahl der männlichen oder weiblichen Form des Nachnamens ermöglicht. Bisher müssen Frauen - wie auch in anderen slawischen Sprachen - einen Familiennamen mit der weiblichen Endung "-ova" tragen. Wenn der Mann Novak heißt, dann tragen seine Frau und Töchter den Namen Novakova. Doch das könnte sich bald ändern: Für die Änderung stimmten 91 Abgeordnete, dagegen waren 33. Die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, muss dem noch zustimmen. Von der traditionellen Namensgebung für Frauen ausgenommen waren bisher nur Tschechinnen, die einen Ausländer heiraten, und Angehörige der nationalen Minderheiten - darunter die deutsche Volksgruppe. Die frühere Justizministerin Helena Valkova kritisierte die bisherige Regelung als "Zeichen der Ungleichheit".