Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. Oktober 2021

Hongkong: Künstler will umstrittene Skulptur holen Der Künstler einer Skulptur zum Gedenken an die Opfer auf dem Pekinger Tiananmen-Platz will sein Werk ins Ausland bringen lassen, nachdem die Hongkonger Universität dessen Entfernung angeordnet hat. Der dänische Bildhauer Jens Galschiot sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe einen Anwalt mit dem Fall beauftragt. Die acht Meter hohe "Säule der Schande" zeigt 50 Menschen mit gequälten Gesichtern und soll an die gewaltsame Niederschlagung der Demokratieproteste im Jahr 1989 erinnern. Die Hochschule berief sich bei der Entscheidung, die Skulptur entfernen zu lassen, auf einen "rechtlichen Ratschlag" vor dem Hintergrund des immer härteren Vorgehens der Behörden in Hongkong gegen Anhänger der Demokratiebewegung.

"Titane" ist Frankreichs Kandidat für Auslands-Oscar Das Fantasy-Drama "Titane" geht für Frankreich ins Rennen um den Auslands-Oscar. Man sei sehr stolz, dass ein sehr außergewöhnlicher Film, Frankreich vertreten werde, erklärte Dominique Boutonnat, der Leiter der Auswahlkommission, in Paris. Der zweite Film der 37-jährigen Regisseurin Julia Ducournau hatte bereits auf dem Filmfestival in Cannes im Juli die Goldene Palme gewonnen. Der Film dreht sich um Frauen, Erotik und Autos, um eine Geschlechtsumwandlung und Vaterschaft und spielt auf ungewöhnliche Weise mit Klischees. Am 8. Februar werden die fünf Bewerber für den besten internationalen Film bekanntgegeben. Der Spielfilm "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader geht für Deutschland ins Rennen. Die Oscars werden am 27. März in Los Angeles verliehen.

Musiker Gil Ofarim erstattet Anzeige Der Musiker Gil Ofarim hat vor der Münchner Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erstattet, der ihn antisemetisch beleidigt haben soll. Zu den Details wolle sich Ofarim zurzeit nicht weiter äußern, teilte seine Managerin mit. Nun müsse man den Abschluss der Ermittlungen abwarten. Ofarim hatte in der vergangenen Woche in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette mit dem Davidstern abzunehmen. Zu dem Vorfall liegen inzwischen mehrere Anzeigen vor – auch von dem beschuldigten Hotelmitarbeiter wegen Verleumdung. Er schildert die Vorkommnisse anders als der Künstler.

Neue Sammlungsdirektorin für Jüdisches Museum Das Jüdische Museum Berlin hat eine Sammlungsdirektorin berufen. Am 1. März 2022 übernimmt Julia Friedrich, seit 2006 Leiterin der Grafischen Sammlung am Museum Ludwig in Köln, die neue geschaffene Stelle, wie das Museum bekannt gab. Es wolle damit unter anderem die Herkunftsforschung und die Digitalisierung der Sammlung weiterentwickeln, erklärte die Direktorin des vor 20 Jahren eröffneten Museums, Hetty Berg. Friedrich studierte Kunstgeschichte und Jüdische Studien in Berlin, Potsdam und Venedig. Am Museum Ludwig gab sie den Anstoß zur Provenienzforschung des Hauses und kuratierte Ausstellungen von moderner und zeitgenössischer Kunst. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Sammlungs- und Ausstellungspraxis der Nachkriegszeit.

Lindenstraßen-Schauspieler Ludwig Haas gestorben Der Schauspieler Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er gehörte von Anfang an zum Ensemble der ARD-Serie "Lindenstraße" und verkörperte seit 1985 den Arzt Dr. Dressler. Zu sehen war er außerdem in einigen "Tatort"-Folgen und in der ZDF-Serie "Der Alte". International hat sich Ludwig Haas einen Namen als Darsteller von Adolf Hitler gemacht. Er spielte ihn in "Gesprengte Ketten - Die Rache der Gefangenen" (1988), "Wie ein Licht in dunkler Nacht" (1992) und "Pétain" (1993).

Irische Folklegende Paddy Molony ist tot Die irische Folk-Legende Paddy Molony ist mit 83 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC. Molony spielte die Uillean-Pipe, den irischen Dudelsack, und war das einzige Gründungsmitglied der Band „The Chieftains“, das seit 1962 in der Formation spielte. Später wurde die Band für ihre Interpretation irischer Folkmusik gemischt mit modernen Kängen weltbekannt. „The Chieftains“ kooperierten in ihrer mehrere Jahrzehnte andauernden Karriere mit Musikern wie Tom Jones, Mark Knopfler und Sinéad O'Connor und schrieben Musik zum Soundtrack des Stanley-Kubrick-Films „Barry Lyndon“. Irlands Präsident Michael D. Higgins würdige Molonys außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten, die der irischen Musik weltweite Wertschätzung eingebracht habe.

Neue Leiterin des Ethnologischen Museums Berlin Die Ostafrika- und Nordamerika-Spezialistin Tina Brüderlin wird neue Leiterin des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Die derzeitige Leiterin der Ethnologischen Sammlung des Museums Natur und Mensch in Freiburg tritt ihr Amt am 15. Januar an, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilte. Brüderlin wird Nachfolgerin von Jonathan Fine, der seit Anfang Juli Direktor des Weltmuseums Wien ist. Die in den USA geborene Ethnologin studierte den Angaben zufolge in Mainz und New Hampshire. Von 2007 bis 2009 war sie Sammlungs- und kuratorische Assistentin am American Museum of Natural History in New York.

Bayerischer Fernsehpreis für Kebekus-Sendung Der Bayerische Fernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung geht an die Comedian und Schauspielerin Carolin Kebekus und die Moderatorin Shary Reeves. Sie hatten "Die Carolin Kebekus Show - Folge 3" dem Thema Rassismus gewidmet, nachdem die ARD zum Tod des Afroamerikaners George Floyd keinen Brennpunkt gebracht hatte. Reeves und Kebekus sei damit ein Meisterwerk der Aufklärung gelungen, hieß es zur Begründung. In der Kategorie beste Regie gewann Katharina Schlotterer den Fernsehpreis mit ihrem ZDF-Film "Totgeschwiegen". Als beste Darstellerin wurde Karoline Schuch für ihre Rolle in der ARD-Produktion "Das Geheimnis des Totenwaldes" geehrt. Den Preis als Bester Darsteller gewann Rainer Bock für seine Rolle in der Serie "Das Boot" (SKY/ZDF). Der Bayrische Fernsehpreis ist in allen Kategorien mit 10.000 Euro dotiert.

Harris will neues Verständnis der Endeckung Amerikas Die US-Vize-Präsidentin Kamala Harris fordert ein neues Verständnis der Geschichte der Entdeckung Amerikas durch die Europäer. Seit 1934 würden die Vereinigten Staaten jeden Oktober der Reise der europäischen Entdecker gedenken, die als erste an den Küsten landeten, sagte sie vor dem National Congress of American Indians, der größten US-Organisation für indigene Völker. Das sei aber nicht die ganze Geschichte, so Harris. Mit den europäischen Entdeckern sei eine Welle der Gewalt gekommen, den indigenen Völkern sei Land gestohlen worden, Krankheiten hätten sich ausgebreitet. Über diese beschämende Vergangenheit müsse aufgeklärt werden, um die Auswirkungen auf die indigenen Gemeinschaften von heute anzugehen, forderte die US-Vizepräsidentin.

Wildlife Photographer-Preis für laichende Barsche Mit einem Unterwasserfoto von Zackenbarschen beim Laichen ist der Franzose Laurent Ballesta zum Wildlife Photographer des Jahres 2021 gekürt worden. Der Biologe hielt die Fische in einer milchigen Wolke aus Eiern und Spermien vor dem Pazifik-Atoll Fakarava fest. Das Foto "Creation" wurde aus mehr als 50 000 Einsendungen aus 95 Ländern ausgewählt, wie das Natural History Museum in London mitteilte. Der zehnjährige Vidyun R Hebbar darf sich Young Wildlife Photographer des Jahres nennen. Sein prämiertes Foto zeigt eine Spinne und ihr zeltartiges Netz, im Hintergrund fährt ein Tuk-Tuk vorbei. Die besten Bilder werden von diesem Freitag an bis zum Juni 2022 im Natural History Museum zu sehen sein. Danach sollen sie auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, ausgestellt werden.

"Squid Game" erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten Die südkoreanische Serie "Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion mit den höchsten Zuschauerzahlen. Das gab der amerikanische Streaming-Dienst bekannt. "Squid Game" erreichte eine Zuschauerzahl von 111 Millionen in 27 Tagen seit der Premiere am 17. September. Der vorherige Rekordhalter war das britische Kostümdrama "Bridgerton" gewesen, das ab Dezember 2020 in den ersten 28 Tagen von 82 Millionen Zuschauern gestreamt worden war. Bei "Squid Game" wird in neun Folgen die Geschichte von Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

Captain Kirk-Darsteller fliegt erstmals ins All Der kanadische Schauspieler William Shatner soll heute erstmals ins All fliegen. Der 90-jährige ist vor allem durch seine Rolle als Captain Kirk in der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" und die "Star Trek"-Filme bekannt geworden. Geplant ist ein etwa zehnminütiger Ausflug ins All. Shatner wäre damit der älteste Mensch, der je in den Weltraum geflogen ist.