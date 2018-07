Homosexuelle Polizistinnen und Polizisten in Österreich Gay Cops

Von Elisabeth Semrad

Christina Gabriel und Marek Wimberger in Amsterdam bei der EuroPride, 2016 (Gay Cops Austria)

Eigentlich sollen Polizisten Randgruppen schützen. Wenn sie aber selbst zu einer gehören, haben sie es oft besonders schwer. Die "GayCopsAustria" halten dagegen!

Der Vorarlberger Polizist Josef Hosp bekennt sich 1991 offen zu seiner Homosexualität. Die Anfeindungen einiger Kollegen belasten ihn daraufhin so stark, dass er sich das Leben nehmen möchte. Heute ist er Obmann der "GayCopsAustria". Der Verein versteht sich als Anlaufstelle für schwule, lesbische und transgender Exekutivbeamte und will Vorurteile innerhalb der Polizei abbauen. Die Autorin begleitete die Gay Cops im Innen- und Außendienst, zur Polizeischule und zum Regenbogenball.

Regie: die Autorin

Mit: Laurence Rupp und der Autorin

Musik: Stefan Weber

Ton: Fridolin Stolz

Produktion: ORF 2017



Länge: 53'53

Elisabeth Semrad, geboren 1984, lebt als Journalistin in Wien. Studierte Journalismus in Graz. Seit 2010 Radio- und TV-Reporterin für den ORF. Arbeitet derzeit in der Nachrichtenredaktion "Zeit im Bild". Mit den Kurzhörspielen "Igeltrauma" und "Revolverhelden" gewann sie zwei Mal den Ö1-Kurzhörspielwettbewerb "Track 5". Das Feature "Gay Cops" war für den Prix Europa 2017 nominiert.