Dienstag, 27. November 2018

Holocaust-Forscher Randolph L. Braham gestorben

Wissenschaftler veröffentlichte mehr als 60 Bücher

Der Historiker und Holocaust-Forscher Randolph L. Braham ist im Alter von 95 Jahren in New York gestorben, wie der Verbandes der jüdischen Gemeinden in Ungarn auf Facebook mitteilte. "Wir haben es Professor Braham zu danken, dass wir die Wahrheit nie wieder loswerden", schrieb der Vorsitzende des Verbandes, Andras Heisler, in seinem Nachruf. "Es möge die Zeit kommen, wo ihm jeder Ungar dafür danken wird." Braham verfasste mehr als 60 Bücher, die sich fast alle mit dem Holocaust an den ungarischen Juden während des Zweiten Weltkriegs befassen. Seine Studie "The Destruction of the Hungarian Jewry" (Die Zerstörung des ungarischen Judentums) aus dem Jahr 1963 gilt als Standardwerk. Mehr als eine halbe Million Juden wurden in Ungarn ermordet. Auch Brahman Familie wurde umgebracht: seine Eltern und Geschwister starben im Konzentrationslager in Ausschwitz. Randolph L. Braham lehrte an der Universität New York und war auch im wissenschaftlichen Beirat der wichtigsten Holocaust-Gedenkstätte in den USA tätig, dem Holocaust Memorial Museum in Washington. Nachdem sich in Ungarn unter rechtsnationaler Führung ab 2010 das etablierte offizielle Gedenken veränderte und die Politik begann die Verantwortung des damaligen Ungarns zu verharmlosen, gab Brahman aus Protest 2014 seinen Verdienstorden der Republik Ungarn zurück.