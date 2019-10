Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Holocaust-Forscher Christopher Browning geehrt Der US-amerikanische Historiker Christopher Browning ist in Münster mit einem Festabend geehrt worden. Mit seiner Studie "Ordinary Men" (Ganz gewöhnliche Männer) habe er vor 25 Jahren den Anstoß zu einem Wandel in der Holocaustforschung gegeben, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Kulturministerium, Kaiser.Er habe gezeigt, dass Täter auch unter totalitären Bedingungen nicht alle gleich gehandelt hätten. Einige hätten sich verweigert, andere in vorauseilendem Gehorsam gehandelt und so zur Eskalation von Gewalt und Mord beigetragen. Browning habe damit auch der Erinnerungskultur in Nordrhein-Westfalen wichtige Impulse gegeben, sagte Kaiser auf der internationalen Tagung zur Täterforschung und Holocaustvermittlung.

Konzeptkünstler Haacke ausgezeichnet Der Konzeptkünstler Hans Haacke (83) hat den mit 10.000 Euro dotierten Arnold-Bode-Preis 2019 erhalten. Der in den USA lebende gebürtige Kölner, der in Deutschland etwa mit dem Kunstprojekt "Der Bevölkerung" im restaurierten Reichstag bekannt wurde, nahm die Auszeichnung am Mittwoch in Kassel entgegen. Haacke habe mit seinen Werken, die den Wunsch nach einer humaneren Welt widerspiegeln, oft den Finger in die Wunde gelegt und einen Nerv getroffen, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Die in Kassel verliehene Auszeichnung für Gegenwartskunst ist nach dem documenta-Gründer benannt. Haacke war auf fünf documenta-Ausstellungen vertreten.

Bundesfamilienministerin kann Doktortitel behalten Das Präsidium der Freien Universität Berlin hat einstimmig beschlossen, Franziska Giffey (SPD) für ihre Dissertation eine Rüge zu erteilen. Der ihr verliehene Grad "Doktorin der Politikwissenschaft" wird ihr aber nicht entzogen. Die Entscheidung sei nach eingehender Prüfung gefallen, teilte das Uni-Präsidium mit. Zwar gebe es in der Dissertation Mängel, diese rechtfertigten jedoch nicht die Aberkennung des Doktorgrades. Dabei ging es darum, ob die SPD-Politikerin abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert hat. Giffey kann somit auch Bundesfamilienministerin bleiben. Sie hatte für den Fall einer Aberkennung angekündigt, zurücktreten zu wollen. Wegen des schwebenden Verfahrens hatte sie zudem auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz verzichtet.