Kulturnachrichten

Samstag, 8. Juni 2019

Hollywood-Stars bitten Görlitzer: Wählt weise! Internationale Schauspieler, Oscar-Preisträger und Filmemacher haben sich vor der anstehenden Wahl zum Oberbürgermeister im sächsischen Görlitz mit einem offenen Brief an die Wähler gewandt. "Gebt Euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin", heißt es in einem Auszug des Schreibens, das am Pfingstmontag veröffentlicht werden soll. Aus den Reihen der AfD wurde Kritik an der Aktion laut. Am 16. Juni könnte der Kandidat Sebastian Wippel zum ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands gewählt werden. Das sei ein "missverständliches Signal in die Welt hinaus", sagte Initiator und Mitproduzent von "Der Vorleser", Michael Simon de Normier. Zu den Erstunterzeichnern gehören die Oscar-Preisträger Stephen Daldry und Brigitte Broch und Autor Bernhard Schlink ("Der Vorleser"). Alle haben bereits in der als "Görliwood" bekannten Neißestadt gedreht.

Russischer Investigativ-Journalist im Krankenhaus Der russische Journalist Golunow ist nach zwei Tagen im Polizeigewahrsam in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Polizei. Der Investigativ-Reporter war am Donnerstag in Moskau auf dem Weg zu einem Interview festgenommen worden. Der Vorwurf lautet auf Drogenhandel. Die Online-Plattform Medusa, für die Golunow arbeitet, erklärte, der Journalist sei im Polizeigewahrsam schwer misshandelt worden. Man gehe davon aus, dass der Journalist aufgrund seiner Arbeit verfolgt werde. Golunow hat unter anderem Korruptionsfälle in Russland aufgedeckt. Das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York forderte die russischen Behörden auf, Golunow umgehend freizulassen und die Misshandlungsvorwürfe aufzuklären. Russland liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 149. Damit rangiert es noch hinter Mexiko, Simbabwe und Algerien.

1,26 Millionen Euro für deutsche Briefmarke Ein anonymer Bieter hat in Wiesbaden für 1,26 Millionen Euro die Briefmarke "Baden-Fehldruck 9 Kreuzer" aus der Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub ersteigert. Damit ist sie die teuerste Briefmarke Deutschlands. Beim Druck der Marke aus dem Jahr 1851 sei versehentlich zu grünem statt rosafarbenem Papier gegriffen und damit eine philatelistische Berühmtheit geschaffen worden, teilte das Auktionshaus mit. Gestartet war die Auktion, an der sich zwei Bieter im Saal und zwei weitere Bieter am Telefon beteiligten, mit einem Einstiegsgebot von 800 000 Euro. Für die Versteigerung der gesamten Sammlung des 2018 gestorbenen Erivan Haub sind in den kommenden fünf Jahren insgesamt 30 Auktionen weltweit geplant.

Papst ruft zu Frieden im Nahen Osten auf Papst Franziskus hat seinen Appell für Frieden im Nahen Osten erneuert. Er legte im Vatikan während einer Audienz eine Schweigeminute für Frieden in der Region ein. Das Kirchenoberhaupt beteiligte sich damit an einer weltweiten Gebetsaktion, die um Punkt 13 Uhr beginnen und eine Minute lang dauern sollte. Die Initiative erinnerte an den 5. Jahrestag eines Friedenstreffen für den Nahen Osten im Vatikan. Am 8. Juni 2014 hatten sich der inzwischen verstorbene damalige israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas mit Franziskus im Vatikan getroffen, um in der je eigenen religiösen Tradition für Frieden im Nahen Osten zu beten.

Debatte über Einfluss von Youtubern in Demokratie Nach dem Wirbel um das CDU-kritische Video des Youtubers Rezo hat sich der frühere Innenminister Thomas de Maizière (CDU) dafür ausgesprochen, die Wirkung von Youtube-Stars auf die Demokratie kritisch zu beleuchten. Es brauche eine Debatte darüber, was die Wucht und die Reichweite von Influencern mit dem demokratischen Prozess mache, sagte de Maizière dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Er wolle keine neuen Regeln, betonte der CDU-Politiker, sondern eine Debatte über Umgangsformen, ethische Grenzen und Empörungsrituale. Der Umgangston im Internet sei einseitig von Empörung geprägt, so der CDU-Politiker. Nach der Veröffentlichung des Rezo-Videos "Die Zerstörung der CDU" vor vor der Europawahl Ende Mai hatte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Regeln für "Meinungsmache" von Social-Media-Akteuren gefordert. Dafür erntete sie einen Shitstorm im Netz. Ihr wurde vorgeworfen, die Meinungsfreiheit einschränken zu wollen.