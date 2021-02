Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Februar 2021

Hollywood plant Neuverfilmung von "The Wizard of Oz" Hollywood will den berühmten Kinderbuchklassiker "The Wizard of Oz" ("Der Zauberer von Oz") neu verfilmen. US-Filmemacherin Nicole Kassell ("Kein Mittel gegen Liebe", "Watchmen") soll die Regie übernehmen. Sie freue sich sehr, dieses legendäre Märchen um Themen wie Mut, Liebe, Weisheit und Heimat neu zu erzählen, sagte Kassell nach US-Medienberichten. Die Vorlage von Autor Lyman Frank Baum aus dem Jahr 1900 handelt von den Abenteuern der Farmerstochter Dorothy, die mit ihrem kleinen Hund Toto zum Zauberer von Oz unterwegs ist. Das Märchen wurde schon mehrmals verfilmt. Die Version von 1939 mit der damals 16-jährigen Hauptdarstellerin Judy Garland wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet, darunter für den Titelsong "Over the Rainbow".

Oscar-Hoffnung für deutschen Kurzfilm-Regisseur Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Sparte "Animierter Kurzfilm" machen. Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm "The Snail and the Whale" in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandidaten. Nun wird ein Komitee fünf Kandidaten für die Endrunde ernennen. Die Oscar-Nominierungen werden am 15. März bekanntgegeben, die Trophäen sollen am 25. April verliehen werden. Auch der deutsche Komponist Volker Bertelmann hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde genommen. Der Musiker, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, schaffte es mit der gemeinsamen Komposition mit dem amerikanischen Musiker Dustin O'Halloran für das Liebesdrama "Ammonite" auf eine Shortlist von fünfzehn Anwärtern. Der Film "Und morgen die ganze Welt" der deutschen Regisseurin Julia von Heinz schied dagegen im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar bei der Vorauswahl aus.

Bonner Kunstpreis 2021 geht an Eva Berendes Eva Berendes erhält den diesjährigen Bonner Kunstpreis. Die 1974 geborene Künstlerin konnte die Jury durch ihr vielfältiges und qualitätsvolles Gesamtwerk überzeugen, wie das Kunstmuseum der Stadt mitteilte. Punkten konnte Berendes auch mit einer Projektskizze, die die Entwicklung einer neuen Skulpturengruppe vorsieht, die sich mit Fragen von Illusion und Alltag, Malerei und Körperbezug beschäftigt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Berliner Theatertreffen: Das ist die 10er-Auswahl Die Auswahl zum Berliner Theatertreffen steht. Doppelt vertreten ist das Deutsche Theater in Berlin mit Sebastian Hartmanns "Zauberberg" und Anne Lenks Inszenierung von "Maria Stuart". Auch das Schauspielhaus Zürich kommt zweimal vor, mit "Medea*" von Regisseurin Leonie Böhm und "Einfach das Ende der Welt" von Christopher Rüping. Erstmals sind auch zwei Produktionen eingeladen, deren Premiere wegen der Corona-Pandemie online als Livestream stattfand. Das Theatertreffen zählt zu den renommiertesten Bühnenfestvials. Es sucht jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geplant werde aktuell mit einer digitalen Variante im Mai. Details dazu sollen im März bekanntgegeben werden.

Lizensverlust für unabhängigen Radiosender in Ungarn Der wichtigste unabhängige Radiosender Ungarns, Klubradio, muss seinen Sendebetrieb einstellen. Ein Gericht in Budapest habe einen Antrag gegen den von der Medienaufsicht angeordneten Lizenzentzug für den Sender abgelehnt, teilte Klubradio-Chef Andras Arato mit. Die Gerichtsentscheidung bezeichnete er als "beschämend und feige". Der Sender werde sein Programm ab kommender Woche online anbieten. Nach dem Urteil muss Klubradio die Ausstrahlung seines Programms am Sonntagabend einstellen - dann läuft seine siebenjährige Sendelizenz ab. Arato kündigte an, gegen die Entscheidung vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen und umstrittener Mediengesetze wird Ungarn seit Jahren kritisiert.

Moskau verlängert Serebrennikow als Theaterchef nicht Trotz zahlreicher Proteste aus der Kulturwelt hat Moskau den Vertrag von Starregisseur Kirill Serebrennikow als Theaterchef des bekannten Gogol-Zentrums in der Hauptstadt nicht verlängert. Alles in der Welt ende irgendwann einmal, schrieb Serebrennikow. "Aber es beginnt irgendetwas Neues", meinte der international gefeierte Film-, Theater- und Opernregisseur bei Instagram. Serebrennikow, der in der Vergangenheit unter anderem auch in Stuttgart, Berlin und Hamburg inszenierte, wurde im vergangenen Jahr wegen angeblicher Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen. Der Richterspruch wurde international als harter Schlag gegen die liberale Kunstszene in Russland kritisiert. Serebrennikow hatte stets seine Unschuld betont. Das Vorgehen gegen den gesellschaftskritischen Künstler galt als politisch motiviert.