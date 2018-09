Kulturnachrichten

Freitag, 7. September 2018

Hollywood-Legende Burt Reynolds gestorben Der US-Schauspieler wurde 82 Jahre alt Hollywoodstar Burt Reynolds ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend, darunter der Sender CNN und das Magazin "Hollywood Reporter". In der Westernserie "Rauchende Colts" war Reynolds in den 60er Jahren lange als Hufschmied Quint Asper zu sehen. Vor allem in den 70er und 80er Jahren galt Reynolds in Hollywood als Kassenmagnet. Thriller wie "Beim Sterben ist jeder der Erste" und "Ein ausgekochtes Schlitzohr" wurden zu Hits. Einen Oscar gewann der aus Michigan stammende Darsteller nie, für "Boogie Nights" 1998 aber einen Golden Globe als bester Nebendarsteller. Darin spielte er einen Pornofilm-Produzenten. Aus Hollywood war das einstige Sexsymbol später nach Florida gezogen. Dort betrieb er eine Schauspielschule. Zuletzt sollte Reynolds neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino für Regisseur Quentin Tarantino am Film "Once Upon A Time in Hollywood" mitwirken, der 2019 erscheinen soll. "Burt Reynolds war einer meiner Helden", würdigte Arnold Schwarzenegger ihn auf Twitter.

Mediziner Svante Pääbo mit Körber-Preis ausgezeichnet Der Körber-Preis zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen Der schwedische Mediziner und Biologe Svante Pääbo hat den mit 750.000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft erhalten. Gewürdigt wurden damit laut Körber-Stiftung Pääbos Pionierleistungen auf dem Gebiet der Paläogenetik. Zu seinen bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüchen zählt die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. Seine Arbeiten habe das Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert, begründete die Jury ihre Auswahl. 1984 gelang dem Wissenschaftler als Doktorand erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie. Pääbo studierte an der Universität Uppsala Ägyptologie und Medizin. Nach seiner Promotion arbeitete er an der University of California in Berkeley und in München, bevor er ans Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig wechselte. Dort ist er bis heute tätig. Der Körber-Preis zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen. Die Körber-Stiftung zeichnet damit seit 1985 jedes Jahr einen wichtigen Durchbruch in den Natur- oder Lebenswissenschaften in Europa aus.

Lehrerverband will Handyverbot für Schüler bis 14 Die Hälfte aller Schüler hat bereits Gewalt oder Mobbing erlebt. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sollen nach dem Willen des Deutschen Lehrerverbands in Schulen und auch auf den Schulhöfen keine Handys mehr nutzen dürfen. Der Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, bezeichnete das Handy als permanentes Mobbinghauptinstrument auf den Pausenhöfen. Durch das Handy könne Mobbing zu einer dauerhaften Zerstörung der Identität im Netz führen, die für Jugendliche besonders wichtig sei. Im schlimmsten Fall könne Mobbing junge Menschen in den Suizid treiben. Dies sei einer der Gründe, warum er ein Handyverbot auch auf Pausenhöfen für jüngere Schüler befürworte. Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge hat rund die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen weltweit bereits Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler erlebt.

Album JBG3 auf Jugendschutzliste Vertriebs- und Werbeverbote für Album der Rapper Kollegah und Farid Bang Das Album "Jung Brutal Gutaussehend 3" der Rapper Kollegah und Farid Bang ist von der Bundesprüfstelle auf die Liste der jugendgefährdenden Medien genommen worden. Die Entscheidung soll Ende September in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt gelten umfangreiche Vertriebs- und Werbeverbote. Zu den Gründen will sich die Bundesprüfstelle erst Ende September äußern. Die beiden Musiker hatten im Frühjahr für einen Eklat gesorgt, als sie für das Album trotz Antisemitismus-Vorwürfen mit dem Echo-Musikpreis ausgezeichnet wurden. Dies führte schließlich zur Abschaffung des Musikpreises. Das Album war Ende 2017 erschienen und stieg auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein. Insgesamt hielt es sich 33 Wochen lang in den Charts.

Schwedische Akademie will zeitgemäßer werden Die Akademie hat Richtlinien für Interessenskonflikte beschlossen Die Schwedische Akademie in Stockholm, die jedes Jahr den Literaturnobelpreis vergibt, hat ihre Statuten ergänzt. Man habe mit Hilfe von Juristen versucht, die Statuten von 1786 zeitgemäßer zu interpretieren. Entscheidend war dabei die Klärung der Loyalitätsverpflichtungen ihrer Mitglieder gegenüber der Schwedischen Akademie. Darüber hinaus habe die Akademie Richtlinien für einen Interessenskonflikt beschlossen. Alle Angelegenheiten der Akademie können einer unparteiischen und objektiven Untersuchung unterzogen werden. Wie die neue Interpretation genau aussieht, wurde nicht mitgeteilt. Die Schwedische Akademie war nach einem Korruptions- und Belästigungsskandal im Frühjahr in eine schwere Krise geraten. Die Vergabe des Literaturnobelpreises für dieses Jahr musste abgesagt werden. Erschwerend für den Konflikt war das Statut, wonach die auf Lebenszeit gewählten Mitglieder nicht zurücktreten konnten.

Deutscher Radiopreis vergeben Auszeichnungen in elf Kategorien Großer Gewinner beim Deutschne Radiopreis ist der Norddeutsche Rundfunk mit Gewinnen für drei Programme. 133 Sender hatten 385 Vorschläge eingereicht, mehr als je zuvor. RBB-Radio Fritz wurde für die Sendung "Fritz Abbechern - Kampf gegen den Pappbecher" für die "Beste Programmaktion" ausgezeichnet. "Beste Moderatorin" wurde Kaya Laß mit ihrer Sendung "Mehr Musik bei der Arbeit" bei Antenne Niedersachsen. Philipp Schmid bekam für seine Sendung "Klassisch in den Tag" bei NDR Kultur die Auszeichnung "Bester Moderator". Für die "Beste Reportage" wurden die NDR-Info-Journalisten Benedikt Strunz und Philipp Eckstein geehrt, die sich mit den "Paradise Papers" auseinandergesetzt hatten. Für das "Beste Interview" mit einem ehemaligen Straßenkind wurde Kristin Hunfeld von Radio Bremen ausgezeichnet. Über die Gewinner entschied eine vom Grimme-Institut ausgewählte unabhängige Jury. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Die Gala wurde bereits zum neunten Mal federführend vom NDR in Hamburg ausgerichtet. 69 öffentlich-rechtliche und private Radios übertrugen sie live.

Doch keine neue Filmsparte bei Oscar-Verleihung 2019 Die Verkürzung der Show auf drei Stunden bleibe aber bestehen Bei der 91. Oscar-Verleihung im kommenden Februar wird es nun doch keine neue Sparte zur Würdigung von Publikums-Hits geben. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Damit machte der Verband einen Rückzieher von Plänen für die Einführung einer neuen Trophäen-Kategorie ("popular film"), die Anfang August verkündet worden war. "Es gab eine Vielzahl von Reaktionen auf die Einführung eines neuen Preises und wir erkennen die Notwendigkeit für weitere Diskussionen mit unseren Mitgliedern", teilte die Vorstandsvorsitzende der Academy, Dawn Hudson, in der Mitteilung mit. An einigen angekündigten Änderungen werde die Oscar-Akademie aber festhalten. So soll die nächste Gala im Februar 2019 auf drei Stunden begrenzt werden. Nach den neuen Plänen werden einige Preise im Dolby-Theater während der Werbepausen statt in der Live-Show ausgeteilt. Höhepunkte dieser Ehrungen sollen dann in gekürzter Form in die weltweite Übertragung eingespielt werden. Die 91. Trophäen-Gala soll im kommenden Jahr soll am 24. Februar über die Bühne gehen.