Donnerstag, 1. August 2019

Hollywood in Berlin: Tarantino stellt neuen Film vor

Zur Deutschlandpremiere seines neuen Films bringt Regisseur Quentin Tarantino gleich mehrere Stars mit. In Berlin werden am Donnerstag die Schauspieler Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie erwartet. Sie wollen "Once upon a time... in Hollywood" mittags bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Deutschlandpremiere am Potsdamer Platz geplant.