Kulturnachrichten

Freitag, 29. Oktober 2021

Hofer Filmpreis für Julia von Heinz Die Regisseurin Julia von Heinz ist mit dem Filmpreis der Stadt Hof ausgezeichnet worden. Ihr Werk "Und morgen die ganze Welt" war 2021 der deutsche Beitrag für den Auslands-Oscar, im vergangenen Jahr waren die Hofer Filmtage damit eröffnet worden. Der Förderpreis Neues Deutsches Kino ging an den Regisseur Peter Meister. Seine Komödie "Das schwarze Quadrat" war in diesem Jahr der Eröffnungsfilm der Hofer Filmtage. Der Autodidakt Meister habe einen Film mit irrwitzigem Tempo und großartigem Ensemble geschaffen, hieß es in der Jury-Begründung. Der Förderpreis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Facebook-Mutter nennt sich demnächst Meta Aus Facebook wird Meta. So soll der Online-Konzern demnächst heißen. Das gab der Gründer Mark Zuckerberg in San Francisco bekannt. Damit soll die Schöpfung eines sogenannten Metaversums in den Vordergrund gestellt werden, eine kollektiv nutzbare virtuelle Welt. Die Online-Plattform Facebook selbst und Tochter-Dienste wie Whatsapp und Instagram werden ihre bisherigen Namen behalten. Meta soll als Dach für all diese und weitere Angebote dienen. Dem Internetriesen wird seit einiger Zeit vorgeworfen, nicht ausreichend gegen die Verbreitung von Hassbotschaften und Mobbing auf seinen Plattformen vorzugehen, die Privatsphäre seiner Nutzer zu verletzen, als Lautsprecher für gefährliche Falschinformationen zu dienen und dem Wohlbefinden junger Internetnutzer zu schaden.

Mithu M. Sanyal erhält Literaturpreis Ruhr Die Autorin Mithu M. Sanyal hat für ihr Romandebüt "Identitti" den diesjährigen Literaturpreis Ruhr erhalten. Er ist mit 15 000 Euro dotiert. Der Preis wurde am Donnerstagabend im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen verliehen, wie der Regionalverband Ruhr (RVR) mitteilte. Der im Februar erschienen Roman hatte es zuvor auch schon auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. In dem Buch geht es um eine Professorin für postkoloniale Studien, die ihre Hautfarbe vortäuscht. Es handele sich um einen bunten, lebensvollen Ideenroman zur aktuellen Diskussion über Herkunft, Hautfarbe, Klasse, Geschlecht, Religion, Kultur, Begehren, Bildung und Weltanschauung, lobte die Jury in ihrer Begründung.

Die promovierte Kulturwissenschaftlerin und Journalistin wurde 1971 in Düsseldorf geboren. 2009 erschien ihr Sachbuch "Vulva. Das unsichtbare Geschlecht", 2016 ihr Sachbuch "Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens".