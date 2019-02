Hörtheater in Berlin Hörspiel: Havanna Exit Eine Passagiermaschine auf dem Rückflug von Havanna. Die abstrakte Herrlichkeit des Universums und ein Cockpit. Die Gedankenwelt eines Piloten, der den Sinkflug eingeleitet hat, zu hören am 17. Februar 2019 im Heimathafen Neukölln in Berlin.

Regisseurin Iris Drögekamp im Hörspielstudio von Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Sandro Most)

Am Sonntag, dem 17. Februar 2019, um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln in Berlin das Hörspiel "Havanna Exit" von Stephan Krass. Nach dem Hören laden wir Sie herzlich zum Publikumsgespräch mit dem Autor Stephan Krass, der Dramaturgin Ulrike Brinkmann und der Regisseurin Iris Drögekamp ein.

Moderation: Stella Luncke

Ton und Licht: Tobias Bischoff und Magdalena Atencio Psille

Hörtheater: Havanna Exit

Wann: Sonntag, 17.02.2019 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

EINTRITT FREI!

Havanna Exit

von Stephan Krass

Regie: Iris Drögekamp

Redaktion: Ulrike Brinkmann

Mit: Jörg Hartmann, Felix Goeser, Christoph Franken, Manuel Harder, Božidar Kocevski, Johann Jürgens, Hansa Czypionka, Luise Wolfram, Tilla Kratochwil und Jeremias Matschke

Komposition: Andreas Bick

Ton: Andreas Stoffels

Regieassistenz: Felix Lehmann

Ursendung: 17. Februar, 18.30 Uhr

Länge: 63’12

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Eine Passagiermaschine auf dem Rückflug von Havanna. Der Pilot reagiert nicht auf die Anweisungen der Flugsicherung. Hier oben hat er sie immer gesucht, die abstrakte Herrlichkeit des Universums. Wo alles gleich schwer und gleich leicht ist. Und gleich gültig. Ein unendlicher Raum voller Erhabenheit und Kontingenz. Ein Raum ohne Demütigungen, ohne Schmerz und ohne Schuld. Die Maschine gleitet dahin wie ein Ahornblatt im lauen Herbstwind. Nur ein leises Fallen spürt man. Sinkflug ist ein viel zu dramatisches Wort dafür. "Can not read you. Say again. What’s your destination?"

Stephan Krass, geboren 1951, Lyriker, Essayist, Hörspielautor. Bis 2017 Literaturredakteur beim SWR. Er lehrt an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft der Universität Hildesheim.

