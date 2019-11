Hörtheater in Berlin | Heimathafen Neukölln Die Akte Hanna Von Senta Höfer

Bericht Beschattung: Notiz über die Beschattung von Helga Höfer durch die Securitate. (Quelle: Senta Höfer)

Am kommenden Sonntag, den 17. November 2019, um 19.30 Uhr präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln in Berlin als Premiere das Feature "Die Akte Hanna. Ein Leben im Blick der Securitate" von Senta Höfer.

Nach dem Hören laden wir Sie herzlich ein zum Publikumsgespräch mit der Autorin Senta Höfer, der Regisseurin Cordula Dickmeiß und dem Redakteur Ingo Kottkamp.

Moderation: Stella Luncke

Ton und Licht: Magdalena Atencio Psille

Wann: Sonntag, 17. November 2019 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

DER EINTRITT IST FREI!

Die Akte Hanna

Ein Leben im Blick der Securitate

Von Senta Höfer

Regie: Cordula Dickmeiß

Mit; Imogen Kogge, Leonie Reiner, Leopold von Verschuer, Thomas Arnold, Alexandru Cirneala

Ton: Jan Fraune

Regieassistenz: Stefanie Heim

Ursendung: 26. November 2019, 22.03 Uhr

Länge: 56’28

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

In den 70er und 80er Jahren arbeitete die Rumäniendeutsche Helga Höfer als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk. Sie recherchierte, bahnte Kontakte an, führte Interviews und übersetzte. Die westdeutschen Korrespondenten strickten daraus ihre Beiträge. Sie selbst war selten zu sehen, wurde aber ausgiebig abgehört. Über dreißig Jahre später lässt sich ihre Tochter Senta Höfer die Securitate-Akte zeigen und findet eine teils unfreiwillig komische, teils gespenstische Chronik ihrer eigenen Kindheit in Bukarest vor. Und sie erkennt, wie die Folgen der Beschattung bis in die Gegenwart reichen.

Senta Höfer, geboren 1971 in Bukarest, 1988 Ausreise in die Bundesrepublik. Studium der Germanistik und der Journalistik. Journalistische Tätigkeiten und Projektarbeit für das UN-Flüchtlingshilfswerk, Stiftungen und das Auswärtige Amt; aktuell Aufbau und Leitung des Global Diplomacy Lab. Lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Nächstes Hörtheater: Am Sonntag, den 24. November 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Kriminalhörspiel "Furor" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz.