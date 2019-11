Hörtheater in Berlin | 24. November 2019 Furor | Kriminalhörspiel Gemeinsames Hören: Am Sonntag, dem 24. November 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln das Kriminalhörspiel „Furor“. Mit Publikumsgespräch mit dem Produktionsteam im Anschluss.

Folgenschwerer Unfall: Dem Politiker Braubach läuft ein junger Mann vors Auto. (EyeEm / Erik Witsoe)

Der Bürgermeister-Kandidat Heiko Braubach fährt im Bahnhofsviertel einen jungen Mann an, der ihm unter Drogeneinfluss vor das Auto springt. Schuld trifft ihn nicht. Und dennoch besucht er die alleinstehende Mutter des Jungen, der für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sein wird. Er will ihr Hilfe anbieten für ihren Sohn Enno – vielleicht aus Gutherzigkeit, vielleicht auch, weil er negative Schlagzeilen fürchtet. Doch plötzlich taucht Jerome auf, Ennos Cousin. Für ihn ist klar: Braubach will nur sein Image retten. Und so wittert der Underdog seine Chance und erpresst Braubach nach allen Regeln der Kunst.

Hörtheater: Gemeinsames Hören des Kriminalhörspiels "Furor"

im Anschluss: Publikumsgespräch mit dem Produktionsteam

Moderation: Massimo Maio

Ton und Licht: Magdalena Atencio Psille

Furor

Von Lutz Hübner und Sarah Nemitz

Regie: Stefan Kanis

Mit: Felix Goeser, Anja Schneider, Božidar Kocevski

Ton: Alexander Brennecke

Regieassistenz: Mara May

Ursendung: 18. November 2019, 22.03 Uhr

Länge: 53'14

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Lutz Hübner wurde 1964 in Heilbronn geboren. Nach einem Studium der Germanistik, Philosophie und Soziologie sowie einer Ausbildung zum Schauspieler arbeitet er seit 1996 freiberuflich als Dramatiker und Librettist.

Sarah Nemitz stammt aus dem Rheinland, wo sie Tanz, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studierte.



Seit 2001 verbindet die beiden eine enge und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit: Sie sind zurzeit Deutschlands meistgespielte zeitgenössische Theaterautoren. Ihre Stücke sind in über ein Dutzend Sprachen übersetzt und werden auf der ganzen Welt gespielt, u.a.: "Frau Müller muss weg", "Die Firma dankt" und "Richtfest".

Wann: So., 24.11.2019 | 19.30 Uhr



Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

DER EINTRITT IST FREI!

Ausblick auf das nächste Hörtheater:

Am Sonntag, den 19. Januar 2020 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Feature "Fake Family" von Jean-Claude Kuner.

